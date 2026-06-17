El Obispado da vía libre a la acogida de okupas desalojados de la antigua prisión de Palma

El Obispado de Mallorca da vía libre a la acogida de okupas desalojados de la antigua prisión de Palma, que ya tramita en algunos casos, mientras que otras personas ya están siendo atendidas en distintos recursos.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha asegurado que la Iglesia ha contactado con los afectados para ofrecer su apoyo y ha remarcado su disposición a colaborar en los procesos de acogida e integración.

En este sentido, ha recibido peticiones directas de ayuda de algunas personas afectadas y varios casos ya se encuentran en fase de tramitación. «Queremos ayudar a acoger», ha afirmado el obispo. Asimismo, ha señalado que, según la información de la que dispone, ya existe «todo un grupo» de personas que está siendo acogido en diferentes espacios y recursos.

El obispo ha insistido en que la acogida debe realizarse de manera «individualizada» y «respetando la dignidad de cada persona», al considerar que cada situación requiere una respuesta específica y un acompañamiento adaptado a las necesidades particulares de los afectados.

Según ha explicado, el objetivo es ayudar a cada persona en su proceso de integración social y favorecer su acceso a los recursos necesarios para desarrollar una vida autónoma.

Esta cuestión ha sido abordada durante una reunión mantenida este mismo miércoles con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Taltavull ha indicado que la diócesis también trabaja en otros proyectos de acogida dirigidos a colectivos vulnerables. En concreto, ha mencionado la atención a jóvenes inmigrantes y ha reiterado la disposición de la Iglesia a colaborar a través de Cáritas y otros recursos diocesanos.

Además, ha defendido la necesidad de facilitar la regularización administrativa de las personas acogidas para que puedan acceder a los mismos derechos que el resto de ciudadanos.

Desde el inicio del proceso de recuperación del inmueble municipal culminado la semana pasada, los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Palma han mantenido una atención individualizada y un acompañamiento permanente a las personas afectadas.

Asimismo, durante la ejecución del desalojo estuvieron presentes, junto con los servicios municipales, entidades del tercer sector como Cáritas y la Fundació La Sapiència, con el objetivo de ofrecer apoyo y asistencia a las personas afectadas.

El Ayuntamiento de Palma puso fin a la ocupación de un recinto municipal que se había prolongado durante más de una década y que había generado problemas de convivencia y seguridad, afectando tanto a los vecinos del entorno como a la comunidad educativa del centro escolar cercano.

Asimismo, cabe recordar que el Ayuntamiento inició el proceso de recuperación ante los informes emitidos por la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y los servicios sanitarios, que alertaban del elevado riesgo de incendio, las deficientes condiciones de habitabilidad y las importantes dificultades de evacuación existentes en las instalaciones.