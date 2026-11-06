El PP adaptará el IRPF a la inflación y duplicará la desgravación por hijo de forma «inmediata» si llega al Gobierno

Una de las primeras medidas que tomará el Partido Popular si llega al Gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre será aprobar un plan de choque fiscal que pasa, entre otras cosas, por duplicar la desgravación en el IRPF por cada hijo y deflactar la tarifa para adaptarla a la inflación que ha sufrido nuestro país desde 2015, el último ejercicio en que un Ejecutivo tomó esa decisión.

Según confirman fuentes del PP a este periódico, este retoque fiscal llegará de manera «inmediata», dentro de una estrategia que pasa por empezar ya en el primer momento a desarrollar reformas que puedan dar un empujón a la productividad, concepto al que los populares fían buena parte de su estrategia económica.

Se trata de producir más con el mismo número de personas, y para los de Feijóo eso no puede hacerse sin que las familias que viven de los salarios recuperen poder adquisitivo. Y si de eso se trata, nada hay más urgente que adaptar el IRPF a la inflación registrada desde que el Gobierno de Mariano Rajoy recalculara los tramos, hace ahora diez años. Desde entonces el IPC ha escalado un 34%, cosa que para el Fisco ha supuesto un negocio redondo dado que año a año miles de españoles han ido saltando de tramo —siempre hacia arriba— y pagando más sin que su riqueza real haya aumentado. En puridad, esto equivale a subir los impuestos sin pasar por el Parlamento.

Tanto es así que desde 2018 —el año en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa— los ingresos de Hacienda por el IRPF se han disparado más de un 60%, en un alza que se explica en su mayor parte por la inflación galopante que siguió a la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania; en un reciente informe, el Banco de España estimó que entre 2019 y 2025 el Fisco recaudó 17.000 millones extra solo por esta razón, hasta el punto de que un tercio del aumento en la carga fiscal experimentado en el último lustro se debe al alza de precios.

A esto se suma la promesa de duplicar las desgravaciones vigentes por hijo en el IRPF; es decir, aumentar la cantidad de dinero que las familias pueden descontar de la base imponible por cada descendiente a cargo para calcular cuánto les tocará pagar. Con este cambio, las cuantías pasarían de 2.400 a 4.800 euros por el primer hijo; de 2.700 a 5.400 por el segundo; de 4.000 a 8.000 por el tercero y de 4.500 a 9.000 a partir del cuarto en adelante. Junto a esto, el plan del PP incluye un suplemento por descendiente menor de tres años, de manera que pasaría de 2.800 a 5.600 euros. En dinero contante y sonante, esto se traduce en que, para una familia con dos hijos, el ahorro superaría los 400 euros desde agosto a final de año.

Completan la fotografía del plan de choque del PP, entre otras cosas, la rebaja en el IVA de los alimentos básicos y la luz mientras dure el episodio inflacionario derivado de la guerra en Irán o del IVA y el ITP de la primera vivienda de los jóvenes, además de medidas más focalizadas como la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros.

Como ya se ha avanzado, el objetivo de estas reformas no es solo aliviar la carga fiscal de las familias, sino también aupar la economía real, dado que en el PP parten de la premisa de que los sucesivos aumentos de impuestos —sobre todo, del IRPF— han restado productividad al castigar las rentas del trabajo. Invertir este círculo vicioso, según explicó ayer el vicesecretario de Economía Popular, Alberto Nadal, durante un encuentro con estudiantes de la Universidad CEU San Pablo, es lo que dará a la economía española el músculo necesario como para compensar el envejecimiento poblacional.

Los populares prometen revalorizar las pensiones con el IPC, y esperan hacerlo por la vía de dar al tejido laboral las condiciones que necesita para que cada hora trabajada aporte más. Esto, según explicó Alberto Nadal, se hace rebajando impuestos, focalizando las inversiones en sectores clave como la IA o la economía eléctrica, atrayendo empresas e invirtiendo más.

En relación con esto último, lo cierto es que hay mucho camino por recorrer, pues la inversión en España lleva ocho años estancada (la formación bruta de capital fijo no ha avanzado en relación con el PIB), circunstancia que resulta paradójica dado que el actual Gobierno ha recibido casi 80.000 millones en fondos europeos.