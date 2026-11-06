Miguel Tellado, secretario general del PP: «No habrá indulto para Pedro Sánchez, prohibiremos por ley los indultos de políticos por corrupción»

«No habrá indulto para Pedro Sánchez, ha carcomido todo con una corrupción putrefacta y ahora está acorralado. Prohibiremos por ley los indultos de políticos por corrupción». Es el compromiso de Miguel Tellado, secretario general del PP, en una entrevista a OKDIARIO. La entrevista tiene lugar la tarde anterior a la última operación de la UCO contra la corrupción en Adif y el amaño de contratos en el Ministerio de Transportes. La UCO detuvo este jueves al chófer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, Cristian Corvillo, y a la novia de José Luis Ábalos, Andrea de la Torre. Para Miguel Tellado «en la España de Sánchez no hay un sólo día sin un nuevo escándalo». El secretario general del PP destaca a OKDIARIO que «con el arresto del chófer, todos los acompañantes de Sánchez en el Peugeot que le acompañaron en su ascenso al poder están ya en la cárcel o investigados. Sólo queda él». Dice Tellado que «llegaron todos en el coche que conducía Cristian Corvillo y han acabado en un furgón de la Guardia Civil».

En la entrevista, Miguel Tellado recuerda: «Sánchez tiene ya condenados al fiscal general, a Koldo y Ábalos, y a su hermano David». Por eso, dice Tellado, «Sánchez ha adelantado las elecciones porque sabe que su horizonte judicial sólo se le puede complicar». Dice el dirigente popular que «más pronto que tarde se acabará sabiendo todo lo que ha hecho este Gobierno» y por eso reitera: «El próximo Gobierno de España no indultará a ningún político en causas de corrupción. Lo que dicten los jueces así será». Tellado hace extensivo el compromiso no sólo a Sánchez, en caso de que fuera investigado, juzgado y condenado, sino también a Begoña Gómez (ya procesada) y a Zapatero: «Sánchez ha abaratado las penas por malversación. Nosotros prohibiremos por ley los indultos a políticos incursos en casos de corrupción».

«Puente se va para que Sánchez siga»

Para el secretario general del PP, la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda con 69 muertos se ha producido por un cálculo electoral de Sánchez: «Se ha producido con las encuestas en la mano y no por rendir cuentas o asumir responsabilidades. Puente no sólo ha dimitido seis días tarde respecto a Urda. Ha dimitido nueve meses tarde respecto a Adamuz. En total, 116 muertos». Afirma Tellado que «la irresponsabilidad de este Gobierno ha convertido en un riesgo total subirse a un AVE en España».

«Puente se va para que Sánchez siga», dice Miguel Tellado. «El responsable de haber nombrado a Óscar Puente es Sánchez», señala. El nombramiento de Carlos Cuerpo cree que es la muestra de que estamos ante «un gobierno provisional» y que nadie ha querido asumir el ministerio. Para Tellado, parafraseando al propio presidente del Gobierno, «afortunadamente no todos los políticos somos como Pedro Sánchez».

«El sistema ferroviario ha estado en manos de este Gobierno y lo que han hecho ha sido copar todos los cargos directivos con personas vinculadas al PSOE o al propio Sánchez». Y recuerda, entre otros, el caso de Koldo García, que fue nombrado consejero de Renfe viniendo de ser portero de discoteca.

«El Ministerio de Transportes, en los trenes y carreteras, ha sido el centro de operaciones de una cúpula corrupta nombrada por Sánchez», señala Tellado. «Aquí confluyen corrupción e incompetencia con resultado de muerte», afirma el secretario general del PP.

Las cloacas: «De Leire y Cerdán a Bolaños»

Miguel Tellado reitera a Sánchez la pregunta que el presidente del Gobierno no ha contestado aún: «¿Quién dio la orden de eliminar a la jueza que investigaba al hermano del presidente? ¿Leire Díez, Santos Cerdán, Félix Bolaños o el propio Sánchez?».

Tellado hace cuentas: «Sánchez tiene hoy 130 imputados en su entorno, 17 causas judiciales abiertas y 2.400 años de prisión de peticiones para los implicados». Y añade: «Si esto no es una mafia, se parece mucho». Miguel Tellado recuerda que «los propios implicados consideraban a Sánchez en las grabaciones y mensajes confiscados el uno, el jefe, el boss».

El secretario general del PP recuerda lo inaudito de tener imputada y en su cargo a la directora general de la Guardia Civil, al DAO de la Guardia Civil y al antiguo DAO de la Policía Nacional: «Lo han carcomido todo de una carroña y una corrupción putrefacta con sede central en La Moncloa».

Zapatero, «la madre de la corrupción»

«Todo empezó con Zapatero. Zapatero es la madre de todos los casos de corrupción en la cúpula del PSOE», afirma Miguel Tellado. Para el número dos del PP, «Pedro Sánchez es una creación de Zapatero».

Tellado tiene claro que «Zapatero debe rendir cuentas ante la justicia como cualquier español». Y pone en valor que lleva meses siendo incapaz de justificar el origen de las joyas», que la UDEF de la Policía Nacional encontró en su despacho frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz y que es propiedad del propio Partido Socialista.