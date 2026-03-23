Monstruo sexual en Mallorca: ocho años violando a su hija menor y pegándole con una caña de bambú

La Audiencia Provincial de Baleares abre sus puertas este martes 24 de marzo para juzgar a un ‘monstruo sexual’ acusado de maltratar y violar a su hija menor de edad durante al menos ocho años en Mallorca.

El procesado cometió los hechos entre los años 2014 y 2022, un período de tiempo en el que la niña tenía entre diez y 16 años. Según el escrito de acusación, el hombre instauró un verdadero «clima de terror» constante tanto en la relación con su hija como en la convivencia familiar, permanentemente marcada por el miedo y el terror.

Los episodios de violencia comenzaron cuando la menor cursaba cuarto de primaria y se prolongaron hasta poco antes del confinamiento por la pandemia del coronavirus. En el interior del domicilio familiar, el hombre presuntamente la agredía de forma recurrente.

Por ejemplo, cuando la menor se negaba a estudiar, la obligaba a permanecer de cuclillas mientras la golpeaba con una caña de bambú. En otras ocasiones la empujaba con tanta violencia que terminaban con la niña estrellada contra la pared, según concreta el escrito de acusación.

Por si fuera poco, el procesado también la violó en múltiples ocasiones. Además, cuando ella oponía resistencia, él empleaba la violencia para someterla y anular cualquier intento de defensa. Como consecuencia de estos hechos, la víctima ha sufrido estrés postraumático y ha tenido que someterse a intervenciones terapéuticas durante años.

Por todo lo relatado, la Fiscalía solicita que el hombre sea condenado a un total de 20 años de prisión y al pago de una indemnización de 40.000 euros como supuesto autor de tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar y otro continuado de agresión sexual.

El juicio para esclarecer por completo los hechos, escuchar todas las versiones y determinar si el acusado es culpable o no tendrá lugar este próximo martes a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.