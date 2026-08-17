La casa de Madonna y Guy Ritchie en uno de los barrios más exclusivos de Londres busca inquilino por 10.000 euros al mes

Hay viviendas que destacan por su arquitectura y otras por su ubicación, pero pocas pueden presumir de tener una historia tan vinculada a la cultura popular. Es el caso de la casa de Queen’s Gate Mews, en South Kensington, que en su día compartieron Madonna y Guy Ritchie y que ahora vuelve a estar disponible en el mercado de alquiler. El precio no está al alcance de todos: unos 10.500 euros al mes, una cantidad que permite acceder a una vivienda situada en uno de los barrios más exclusivos de Londres. La propiedad se comercializa a través de la inmobiliaria Dexters y ofrece la posibilidad de vivir en un inmueble que suma más de siglo y medio de historia.

Aunque su relación con Madonna y Ritchie es uno de sus principales atractivos, el inmueble tiene una historia mucho más antigua. Fue construido en la década de 1860 por William Jackson, originalmente como una cochera vinculada a las grandes residencias de la zona. Con el paso de los años, aquella construcción se transformó en una vivienda de aproximadamente 143 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Su fachada conserva el carácter de las antiguas construcciones londinenses, con ladrillo pintado y grandes ventanales que permiten que la luz natural llegue al interior.

Fue Guy Ritchie quien adquirió la propiedad a comienzos de los años noventa. Cuando comenzó su relación con Madonna a finales de esa década, la cantante se instaló allí. La casa se convirtió así en uno de los escenarios de la vida privada de la pareja durante una etapa especialmente importante. Madonna y Ritchie vivieron allí durante los primeros años de su matrimonio y dieron la bienvenida a su primer hijo en esa etapa. A principios de los años 2000 abandonaron la vivienda para trasladarse a una finca en Wiltshire.

La vivienda también tiene un vínculo especial con el cine británico. Queen’s Gate Mews apareció en Layer Cake (Crimen organizado), película dirigida por Matthew Vaughn y estrenada en 2004. En ella, la casa fue utilizada como la residencia del personaje interpretado por Daniel Craig, un papel que llegó poco antes de que el actor asumiera uno de los personajes más importantes de su carrera: James Bond.

Más allá de su pasado, la vivienda conserva una personalidad propia. La planta principal tiene una distribución abierta, con diferentes ambientes destinados al salón, la biblioteca y el comedor. Los suelos de madera oscura, las instalaciones vistas y algunos elementos industriales contrastan con una decoración de tonos cálidos. Uno de los espacios más llamativos es la cocina de acero inoxidable, que, según se ha señalado, habría sido diseñada por el propio Guy Ritchie. El resultado combina funcionalidad y una estética industrial que encaja con el carácter singular de la casa.

En la planta superior se encuentran dos dormitorios y un despacho. Uno de los dormitorios cuenta con un balcón de estilo Julieta que se asoma a la calle adoquinada. Los baños incorporan además elementos que recuerdan el pasado del edificio, como arcos de ladrillo originales y acabados en mármol.

La ubicación es otro de los grandes atractivos de la propiedad. Queen’s Gate Mews se encuentra a poca distancia de Hyde Park, el Royal Albert Hall, el Museo de Historia Natural y el Victoria and Albert Museum, en pleno corazón de South Kensington. Así, la casa ofrece mucho más que el atractivo de haber pertenecido a una pareja célebre. Es una vivienda histórica, con personalidad arquitectónica y pasado cinematográfico, situada en una de las zonas más cotizadas de Londres.

Eso sí, para convertirse en su próximo inquilino habrá que asumir una renta de unos 10.500 euros mensuales. Un precio elevado, aunque quizá comprensible para quienes estén dispuestos a pagar también por algo mucho más difícil de encontrar en el mercado inmobiliario: vivir entre las paredes que alguna vez fueron el hogar de Madonna y Guy Ritchie y que, además, llegaron a convertirse en escenario de una película de culto.