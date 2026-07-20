El rincón de Europa que los viajeros están descubriendo antes de que se convierta en un destino masificado: no tiene nada que envidiar a las mejores playas de Ibiza

Ksamil es un pequeño pueblo costero situado en el extremo sur de Albania, a unos 17 kilómetros de Saranda. En pocos años ha pasado de ser un rincón casi desconocido a convertirse en uno de los mejores destinos de playa de toda Europa, gracias a sus aguas cristalina y un paisaje que recuerda sorprendentemente a las playas de Ibiza. Uno de sus grandes atractivos son las cuatro pequeñas islas que se encuentran frente a la costa.

Ksamil forma parte del Parque Nacional de Butrinto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y su privilegiada ubicación permite combinar días de playa con visitas a uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de los Balcanes, rodeado de bosques, lagunas y una naturaleza espectacular. Aunque el pueblo nació durante la época comunista como un pequeño asentamiento agrícola, el turismo ha transformado por completo la zona en la última década. Aun así, sigue conservando un ambiente mucho más tranquilo que otros destinos del Mediterráneo.

La Rivera Albanesa, un paraíso de sol y playa

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Antes de convertirse en uno de los destinos más populares de la Riviera Albanesa, Ksamil era poco más que un tramo de costa salvaje. Hasta mediados del siglo XX solo había colinas, pequeñas bahías vírgenes y algún rebaño de cabras y ovejas disfrutando del paisaje. No fue hasta 1966, durante la etapa comunista, cuando el gobierno decidió fundar un nuevo pueblo con un doble objetivo: impulsar la agricultura y desarrollar el turismo.

Su nombre también tiene historia. Ksamil deriva del griego Examilia, que significa «seis millas», la distancia aproximada que separa este rincón de Albania de la isla griega de Corfú. En los días despejados, Grecia se distingue con tanta claridad que parece estar al alcance de la mano… aunque cruzar a nado no sea precisamente una buena idea.

Hoy, Ksamil forma parte del Parque Nacional de Butrinto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este entorno protegido reúne bosques, lagunas y un extraordinario conjunto de ruinas griegas, romanas y bizantinas. Mientras Butrinto invita a viajar al pasado, Ksamil representa su lado más relajado: playas de aguas cristalinas, chiringuitos junto al mar y el lugar perfecto para descansar.

Playas

En los últimos años, se ha ganado el titulo de «joya de la Riviera Albanesa» gracias a sus aguas turquesas. Sin embargo, es interesante destacar que las playas funcionan de una forma algo diferente a la que estamos acostumbrados. Aunque el acceso al mar es público, la mayoría de las playas y calas están prácticamente ocupadas por negocios privados. El espacio grartuito donde extender la toalla y tomar el sol suele ser muy reducido, especialmente durante los meses de verano. La mayor parte de la arena y las plataformas junto al mar están reservadas para sombrillas y tumbonas gestionadas por bares, restaurantes y pequeños beach clubs.

Parque Nacional de Butrinto

A sólo unos minutos de Ksamil se encuentra Butrinto, uno de los lugares más fascinantes de Albania y una visita imprescindible. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, éste extraordinario yacimiento arqueológico reúne más de 2.500 años de historia, con vestigios que abarcan desde la Edad del Bronce hasta la época veneciana y otomana.

Butrinto se presenta como un auténtico museo al aire libre, donde es posible recorrer más de dos mil años de historia en un mismo lugar. Entre los principales monumentos destacan un teatro griego excepcionalmente conservado, restos de templos romanos, una basílica paleocristiana, un baptisterio con mosaicos, antiguas murallas y varias fortificaciones levantadas durante el dominio veneciano.

El paso de las distintas civilizaciones ha dado lugar a uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de los Balcanes. Sin embargo, el valor de Butrinto va mucho más allá de sus ruinas. El lago de Butrinto, una laguna conectada con el mar Jónico a través del canal Vivari, está protegido por el Convenio Ramsar y es uno de los humedales más importantes de Albania.