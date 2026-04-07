La implementación de un nuevo impuestazo a las energéticas que ha exigido a Bruselas el ministro de Economía y ahora vicepresidente primero del Gobierno de Sánchez, Carlos Cuerpo, choca frontalmente con los planes de la Unión Europea (UE) para abaratar la factura de la luz.

Hace tan solo un mes la Comisión Europea presentó un nuevo paquete energético en el que solicitó a los Estados miembros que rebajaran los impuestos de la factura de la electricidad para hacer más asequible el consumo energético a los ciudadanos.

Sin embargo, ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a los Ejecutivos de Austria, Alemania, Italia y Portugal, ha pedido al Parlamento Europeo que las compañías eléctricas paguen un plus en impuestos para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la guerra de Irán.

Con esta exigencia Cuerpo pretende que las entidades paguen una responsabilidad ajena y asuman un impuesto añadido, como sucedió tras la guerra en Ucrania. Un coste que, con toda probabilidad, repercutiría en el bolsillo del consumidor final.

La iniciativa energética planteada por Bruselas podría suponer una rebaja del 15% de la factura de la luz. De hecho, el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, aseguró que, reduciendo la fiscalidad para la energía, especialmente para la electricidad, «hay un gran potencial para reducir las facturas».

Dan Jorgensen señaló que «habría un ahorro de 200 euros al año si se redujeran los impuestos». Sin embargo, el aumento de la fiscalidad a las energéticas solicitado por Cuerpo podría encarecer la luz y ahuyentar la inversión en energías renovables.

Un golpe a la inversión en renovables

En respuesta a la petición de Cuerpo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha advertido de que la propuesta de un nuevo impuesto para el sector energético «crea inseguridad jurídica y ahuyenta a los inversores, justo en el momento en el que más necesario es apostar por tecnologías como la eólica, como sustitutiva de la energía fósil importada».

En un comunicado, la patronal eólica, de la que forman parte empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Moeve o Repsol, entre otras, alertó de que la sombra de dicho nuevo impuesto impactaría en las decisiones de inversión en las tecnologías renovables como la eólica, «que son más necesarias que nunca».

A este respecto, recordó que España es uno de los países que menos exposición tiene al gas en la formación del precio de la electricidad, ya que los consumidores de electricidad españoles «han evitado la explosión de los precios de la electricidad de otros países gracias a una aportación del 65% de las tecnologías renovables autóctonas -siendo la eólica la que más aportó con el 22% del total-«.

En este sentido, la patronal ha subrayado que el precio de la electricidad de marzo en España estuvo por debajo del precio del gas con un precio medio del mercado eléctrico español (OMIE) de 41,71 euros por megavatio hora (MWh), mientras que el del gas fue de 52,62 euros/MWh (Mibgas).

Consideran de esta manera que, de haber influido el precio del gas en la fijación del precio de la electricidad con la intensidad que está ocurriendo en otros países del entorno, éste hubiera superado los 100 euros/MWh.

Así, el sector eólico, que estiman que es «uno de los sectores industriales con más presión fiscal dentro de la economía» y que el nuevo «impuesto sin justificación» propuesto por Cuerpo añade un riesgo regulatorio adicional a las energéticas, que «agravaría la ya complicada situación por el limitado crecimiento de nuevas instalaciones, incluso con bloqueos estructurales en algunas comunidades autónomas», finalizaba.