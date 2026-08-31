El último adiós de Iván Espinosa de los Monteros a su padre: «Tuvo una vida plena»

Iván Espinosa de los Monteros se ha despedido públicamente de su padre, Carlos Espinosa de los Monteros, fallecido este sábado a los 82 años. El empresario, una de las figuras más relevantes del mundo empresarial español de las últimas décadas y IV marqués de Valtierra, ha muerto dejando tras de sí una extensa trayectoria profesional vinculada a algunas de las grandes compañías e instituciones del país. Pero este domingo, por encima de sus cargos y reconocimientos, el foco está puesto en el último adiós que le ha dedicado su hijo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Atenea, la organización que preside Iván Espinosa de los Monteros. Poco después, el que fuera dirigente de Vox recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía de su padre y dedicarle unas palabras en las que deja ver la profunda admiración que sentía por él. «Hoy ha fallecido mi padre, un buen español», comienza el mensaje. Una despedida en la que Iván no quiso hacer un extenso repaso a la carrera empresarial de Carlos, sino quedarse con la persona que había detrás del personaje público. «Tuvo una vida plena», escribió, antes de explicar que su padre falleció rodeado del cariño de sus familiares y amigos. También quiso destacar los cuidados que recibió durante sus últimos momentos y que pudo recibir los últimos sacramentos antes de morir.

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El mensaje de Iván termina con una frase especialmente personal y cargada de significado: «Gracias por tu ejemplo en tantas cosas, Boss. Descansa en paz». Una manera cariñosa de referirse a su padre que resume la relación entre ambos y que ha convertido su publicación en uno de los primeros homenajes públicos tras conocerse la noticia. Las palabras de Iván no han pasado desapercibidas. Numerosos amigos y rostros conocidos han querido acompañar a la familia en este momento de dolor dejando mensajes de cariño en redes sociales. Entre ellos se encuentran Rafael Medina, Vicky Martín Berrocal y Carla Goyanes, que han reaccionado a la publicación dedicada al empresario.

Carlos Espinosa de los Monteros deja una familia formada por su mujer, María Eugenia de Simón y Vallarino, y sus cinco hijos: Iván, Yago, Beltrán, Eugenia y Silvia. Una faceta mucho más íntima de un hombre cuyo nombre estuvo durante décadas ligado a los grandes despachos empresariales y a algunas de las compañías más importantes de España. Su carrera comenzó en el Instituto Nacional de Industria y continuó con importantes responsabilidades en el sector privado. Presidió Iberia y Aviaco y estuvo al frente de Mercedes-Benz España durante más de veinte años. También presidió el Círculo de Empresarios y formó parte de los órganos de gobierno de compañías como Inditex, Acciona y Schindler.

Pero si hay un cargo por el que su nombre quedó especialmente ligado a la historia reciente de España, fue el de Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. En 2012 se convirtió en el primero en ocupar esta responsabilidad, que desempeñó hasta 2018. Desde ese puesto trabajó para impulsar la imagen del país y su reputación internacional. Aquella responsabilidad también le llevó a mantener una estrecha relación con la actividad exterior de la Corona. Carlos Espinosa de los Monteros acompañó a Juan Carlos I en diferentes viajes oficiales, con desplazamientos a países como Arabia Saudí, México, Argentina y Venezuela. Una etapa en la que combinó su experiencia empresarial con la representación institucional de España fuera de nuestras fronteras.

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A lo largo de su vida recibió además diferentes reconocimientos, entre ellos la Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 1985 había heredado de su padre el título de IV marqués de Valtierra. Sin embargo, ninguno de estos títulos o cargos aparece en el centro del mensaje con el que Iván ha querido despedirse de él. Su hijo ha elegido recordarlo como «un buen español», como un hombre que tuvo «una vida plena» y, sobre todo, como alguien cuyo ejemplo le acompañará siempre. Ahora, mientras familiares y amigos afrontan su pérdida, las palabras de Iván se convierten en uno de los homenajes más personales a Carlos Espinosa de los Monteros. «Gracias por tu ejemplo en tantas cosas, Boss. Descansa en paz». Una última despedida pública para el hombre que durante décadas fue empresario, alto cargo y marqués, pero que para sus cinco hijos fue, ante todo, su padre.