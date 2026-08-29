Muere Carlos Espinosa de los Monteros, padre del ex dirigente de Vox Iván Espinosa y ex presidente de Iberia

Carlos Espinosa de los Monteros ha fallecido en Madrid a los 82 años. El ex presidente de Iberia y padre de Iván Espinosa deja un extenso legado en la administración pública y en el sector corporativo, donde dedicó gran parte de su vida a proyectar el prestigio internacional de España.

Una vida al servicio de España

Nacido en 1994, en Madrid, Espinosa de los Monteros se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y en Administración de Empresas por ICADE. Su etapa de mayor proyección institucional se produjo entre 2012 y 2018, cuando fue nombrado por el Consejo de Ministros como primer Alto Comisionado del Gobierno para la Marca de España. Desde este cargo lideró la estrategia para coordinar, potenciar y unificar la reputación e imagen exterior del país en un contexto de profunda crisis económica.

Asimismo, fue consejero comercial de España en Chicago y director comercial y vicepresidente del Instituto Nacional de Industria. En el sector empresarial, fue presidente de Iberia y Aviaco, presidente de Mercedes Benz España, presidente de Daimler-Chrysler, y presidente de González-Byass. Comprometido con el asociacionismo empresarial, presidió el Círculo de Empresarios y la patronal automovilística ANFAC. Su rigor técnico le llevó también a formar parte, como consejero independiente o vicepresidente, de los órganos de gobierno de cotizadas de la talla de Inditex, Acciona y Schindler.

Reacciones

La muerte de Carlos Espinosa de los Monteros ha provocado numerosas reacciones. El ex secretario de Vox, Javier Ortega Smith, ha lamentado el fallecimiento de Espinosa de los Monteros, «un gran padre, una gran persona, un patriota y un extraordinario profesional». «Rezaremos por él, aunque estoy seguro de que ya estará en el cielo», ha dicho.

La fundación de su hijo, Atenea, también ha mostrado sus condolencias a Iván Espinosa. «Una figura ejemplar, cuya trayectoria, profesionalidad y compromiso dejan una huella imborrable y cuyo legado permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir camino con él», han dicho.