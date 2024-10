Carlos Espinosa de los Monteros: «El Rey Felipe y el Rey Juan Carlos están deseando reconciliarse»

«El Rey Felipe y el Rey Juan Carlos están deseando reconciliarse». Lo afirma, de primera mano, Carlos Espinosa de los Monteros, abogado, economista, empresario, ex alto comisionado para la Marca España y persona muy próxima al Rey Juan Carlos, a quien acompañó en numerosos viajes oficiales y con quien acaba de estar, hace unos días, en Sangenjo. En una entrevista concedida a OKDIARIO, Carlos Espinosa de los Monteros afirma que hay que «hay que facilitar una abierta reconciliación entre el Rey Felipe y el Rey Juan Carlos, que ambos desean, sin miedo a lo que pueda pensar el Gobierno».

Según Carlos Espinosa de los Monteros, «el Rey Felipe comparte la idea de que el Rey Juan Carlos no fallezca en el extranjero» porque, pese a su buena salud, advierte sobre la «imprevisibilidad» de la muerte en el ser humano. Dice que vio «excelente» al Rey Juan Carlos: «La cabeza la tiene tan perfecta como siempre y recordando detalles de hace 40 años, nombres y circunstancias de manera extraordinaria». Para Carlos Espinosa de los Monteros, «los españoles tenemos motivos sobrados de gratitud al Rey Juan Carlos».

Carlos Espinosa de los Monteros destaca el «apoyo de sus hijas, las infantas Elena y Cristina» y reconoce abiertamente las «dificultades» con su hijo, el Rey Felipe: «El Rey Juan Carlos no compartió ni entendió su marcha de España». Para Espinosa de los Monteros, la posibilidad de que falleciera fuera de España sería «una horrible muestra de ingratitud».

«Medio secuestrado»

Carlos Espinosa de los Monteros ve al Rey Juan Carlos en Abu Dabi «medio secuestrado y sin dejarle ir donde quiera», y destaca su colaboración desde que lo mandaron allí en agosto de 2020: «Su discreción ha sido máxima. No ha hecho nada en cuatro años que pueda ser objeto de crítica». Y, con todo, dice que el otro día en Sangenjo le vio «optimista» y «queriendo seguir ayudando a la reconciliación de los españoles, empezando -señala- por su propia familia».

Reconciliación es el título del «relato de su vida» que está preparando el Rey Juan Carlos. Carlos Espinosa de los Monteros se lo desaconsejó, convencido de que la historia contará que Juan Carlos I fue una «figura importante del siglo XX, que trajo la democracia a España y la defendió el 23F y que lideró un país durante 39 años trayendo progreso social y económico». Para Espinosa de los Monteros «los fallos en su vida no serán el centro de lo que cuente la historia dentro de 40 años sino un complemento colorista para programas de vanidades».

Memorias del Rey

Por eso cree Carlos Espinosa de los Monteros que «escribir su memoria, su visión de la historia, no es bueno. Cualquier autocrítica será magnificada y las cosas buenas tendrán menor credibilidad que si las dicen terceros». Para él, el libro «puede complicar un poco las cosas». Espinosa de los Monteros no ha convencido a Don Juan Carlos que no lo escriba, pero «sí creo haber colaborado -señala- a conseguir dos cosas: que los detalles morbosos no se ignoren pero se traten de una manera suave y que no se publique el libro hasta después del verano del 25, con un año vista desde ahora». Confirma que en ese libro el Rey Juan Carlos «no eludirá ningún asunto».

Objetivo: la Corona

Carlos Espinosa de los Monteros tiene claro que «cada viaje del Rey Juan Carlos a España se torpedea deliberadamente, pese a su silencio y discreción, con dardos fuera de lugar y de contexto». Espinosa de los Monteros tiene claro el objetivo: «El objetivo inmediato es el Rey Juan Carlos, pero como instrumento a medio y largo plazo para cargarse la Corona». Dice que hay quien no soporta ver «la fortaleza de la institución con un Rey [Felipe] todavía joven y una Princesa [Leonor] joven pero bien preparada consolidando el régimen de los últimos 500 ó 600 años en España». «Quieren debilitar esos lazos y la continuidad de la Monarquía para instaurar el régimen republicano que ha sido un fracaso en la historia de España».

Dice el empresario y ex alto comisionado para la Marca España (Espinosa de los Monteros renunció a su sueldo cuando Rajoy y Margallo le nombraron) que «se utiliza al Rey Juan Carlos para tapar los escándalos cada vez mayores del Gobierno», en referencia a los casos de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y del propio hermano del presidente, además de las investigaciones en curso por el caso Koldo.

Sánchez, «una desgracia»

Carlos Espinosa de los Monteros dice que Pedro Sánchez es «una desgracia»; que sus socios son «lo peor de cada casa»; que vivimos un «pseudo proceso constituyente»; que es «inimaginable» tener «personas que odian España usando las instituciones desde dentro para romper el sistema»; que María Jesús Montero «no está preparada para ser ministra de Hacienda» y que, en general, el nivel de la clase política «ha caído de una manera espectacular»: «Antiguamente eran personas que habían demostrado su valía antes de acceder a un puesto. Ahora se accede al puesto primero y después se demuestra su no valía».

Carlos Espinosa de los Monteros observa también con cierto asombro lo que hay enfrente de Pedro Sánchez. Afirma que la oposición está «missing»: «A veces me pregunto y me lo preguntan mis amigos del extranjero: Pero ¿hay oposición en España?».

Su hijo Iván

Carlos Espinosa de los Monteros, de larga tradición familiar, es el padre de Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox en el Congreso: «Fue un buen parlamentario y lo hizo muy dignamente, pero yo fui muy feliz el día que lo dejó y le di unas palmaditas». Dice que por la calle le piden que convenza a su hijo para que vuelva: «Hay personas que veían a Iván como un representante de sus ideas dentro de un tono moderado, no extremo». Y añade: «Al marcharse parece que no le ha sustituido nadie».

Abogado, economista, miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, Carlos Espinosa de los Monteros lo ha sido casi todo en su vida profesional: vicepresidente del INI; presidente de Iberia y de Aviaco; consejero de Acciona y Schindler, entre otras empresas; presidente y consejero delegado de Mercedes Benz, presidente de Daimler Chrysler España, presidente de ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y presidente también de la Organización Mundial de Constructores de Automóviles; vicepresidente de Inditex… «Y también futbolista y madridista», añade con sorna.

Ve a «España con preocupación, aún lejos, pero en la senda de Venezuela», porque «el deterioro -dice- de las instituciones no es una foto sino una película». «Yo nací en la Guerra Mundial, acabo de cumplir 80 años y siempre he visto a España prosperando, con crisis, pero en una curva ascendente. Ahora España pinta menos en el mundo, tiene más problemas, se ha endeudado de una manera espantosa y está presidida por un ataque sistemático a todas las instituciones que son los pilares de un país».

La asociación Unidos por la Historia le ha homenajeado estos días por su labor, «con voz valiente», en defensa de España desde la sociedad civil. Al despedirse, nos da las gracias «por darme la oportunidad de decir algunos de los disparates que pienso». Y manda un mensaje claro a quienes quieren destruir España: «No lo van a conseguir. Bismarck decía que después de Prusia, el país que más admiraba era España porque llevaban 200 años queriéndola destruir y no lo habían conseguido. Añada usted ahora -me dice- casi 200 años más». Y tiene razón. Aquí estamos.