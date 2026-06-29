La OCU dicta sentencia: este es el mejor gazpacho de supermercado para tomar en verano

El periodo veraniego nos trae sol, calor y vacaciones, y con ello también nos llegan las pocas ganas de cocinar. Cuando uno vuelve de una mañana de playa a comer, las ganas de cocinar brillan por su ausencia. Es por ello que los gazpachos ya preparados y envasados del supermercado se convierten en la opción ideal, pero ¿cuál es la mejor opción de todas?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha catalogado las diferentes opciones que ofrecen los diferentes supermercados en España y las ha determinado para conocer cuál es el mejor gazpacho envasado de este 2026. Su respuesta se ha basado en un análisis de sabor, valores nutricionales y relación calidad-precio.

Gazpacho: el rey del verano

Un año más, ante las altas temperaturas que vivimos en verano, el gazpacho se emerge como una de las mejores opciones para los primeros platos de las comidas veraniegas. Su frescura en el paladar, junto a la acidez del tomate y el ajo, le convierte en el rey del verano.

La receta casera no tiene ningún tipo de misterio: una mezcla de diferentes verduras batidas junto con hielo para que se enfríe más rápido. Su sencillez y su gran sabor ya la convierten en una receta idónea para la pereza al cocinar, pero, para los más perezosos, con las opciones envasadas ya no hace falta ni manchar.

El mejor gazpacho de supermercado

Este año, el catalogado como mejor gazpacho ha sido el del Lidl (Chef Select), que, para la OCU, tiene la mejor relación calidad-precio del mercado (83 puntos sobre 100), y además para esta organización es un claro ganador desde hace ya unos cuantos años. Poca broma, ya que este no es un gazpacho de última generación (HPP), ya que está ligeramente pasteurizado.

La empresa que lo fabrica es una empresa murciana que produce gazpacho de forma industrial para muchas otras cadenas de supermercados como Carrefour, DIA, El Corte Inglés, Alcampo, etc. Es verdad que la fórmula empleada estará ajustada a los patrones indicados por cada departamento de calidad de cada supermercado, y en ningún caso habrá dos iguales.

Una receta que prescinde del pan

En la etiqueta vemos que se trata de un gazpacho con ausencia de pan, algo que gusta a mucha gente, con una buena proporción de tomate (78%), una proporción buena de aceite de oliva virgen extra (7%) y sal (<1%), una cantidad en la media también. El resto de ingredientes son los esperados: agua, pimiento, pepino y ajo, sin rastro de cebolla. Tampoco hay conservantes ni colorantes, algo habitual en estos preparados ‘frescos’.

En cuanto a su color, es de color anaranjado oscuro (no llega a ser rojo), bien, y en cuanto a su textura, esa es fluida y ligera. En cuanto a su sabor, destaca la presencia de los vegetales, como pasa en el preparado casero, y no sabe sólo a tomate. Su sabor a ajo es presente, y el vinagre está algo subido, algo que nos parece refrescante y correcto.