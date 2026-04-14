¿Por qué Frank Cuesta no está en la final de ‘La cárcel de los gemelos’? Las razones

La cárcel de los gemelos todavía no ha llegado a su final, puesto que los creadores de contenido comenzaron el pasado domingo 12 de abril la segunda parte del reality. Entre rejas hay nuevas caras, mientras que otros de los que ya vimos se mantienen. Uno de los que se ha ido es Frank Cuesta, que ha desaparecido por completo del programa, pese a ser su gran estrella y el que más contenido ha dado.

Junto a la actriz de cine para adultos Apolonia Lapiedra ha formado un equipo de lo más curioso, además de conseguir hacer que La Falete le respetase, algo que hasta ahora nadie había conseguido. Es por eso que Cuesta se ha convertido en la gran revelación y sería un concursante perfecto para otros programas. Seguro que todos estáis pensando en Supervivientes. Aunque otra cosa es que él aceptase.

Pero ni los buenos momentos han servido para que Frank haya querido quedarse. Mientras la propia Falete, Maxi, Morritos, Bea la legionaria o Labrador siguen, él ponía rumbo a Tailandia a las pocas horas de la falsa final.

Frank Cuesta ya avisó de su compromiso con los gemelos

Su fichaje por La casa de los gemelos fue un pelotazo, puesto que nadie pensaba que aceptaría volver a la televisión. En los últimos años sólo le hemos visto en Código 10 y en El Hormiguero, huyendo de todo lo que no fuese internet.

Ya en su presentación como concursante, el creador de contenido avisaba a los espectadores de que no iba a cobrar un caché como el de los demás famosos. Con los gemelos tenía otro acuerdo. «Van a pagar por la extensión del voladero y por la renovación del canal y del lago del santuario», decía. Es por eso que, una vez ha conseguido su objetivo, ya no está.

En aquella emisión ni él mismo se terminaba de creer que lo iba a hacer: «Muchos os preguntaréis qué hago aquí, cuando yo siempre he dicho no a realities, no a sponsors, no a fiestas, no a publicidad».

En realidad fueron sus hijos, Zape y Zorro (no son sus nombres reales, son apodos), los que le animaron a atender la llamada de ZonaGemelos. «Cuando me lo propusieron, dije que no, pero luego lo hablé con mi hijo y con ellos», aclaraba.

Las claves del gran concurso de Frank Cuesta

Como decimos, se ha convertido en un concursante revelación y explicamos los motivos que hemos visto como espectadores:

Lejos de jugar en su contra, la edad de Cuesta le ha servido para dar grandes consejos al resto de compañeros, teniendo muchas charlas muy interesantes con algunos de ellos. Especialmente con Apolonia, con la que ha pasado muchas horas encerrado.

Ha sido uno de los que ha conseguido poner calma en la prisión de La cárcel de los gemelos, llegando a conseguir que La Falete le respetase y no le tocase un pelo. Pero esa seriedad no le ha impedido entrar en la locura y en los juegos en muchos momentos, algo que nos ha encantado.

Por todas estas cosas que contamos, nos parece que Frank Cuesta sería un excelente concursante para la próxima edición de Supervivientes. Su amor por la naturaleza y por los animales le haría, seguro, ser uno de los líderes en la pesca, consiguiendo comida y haciendo un gran papel en las pruebas físicas. Seguro que Telecinco lo ha intentado alguna vez. ¿Lo conseguirá?

Si eres fan de La cárcel de los gemelos, en Happy FM te desvelamos cuánto dinero se llevará el ganador, ahora que no podrá ser el experto en animales.