¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘La cárcel de los gemelos’?

Hace más de una semana que se vivía lo que parecía el final de La cárcel de los gemelos, pero los gemelos (Carlos y Daniel Ramos) montaron una ceremonia muy especial para anunciar que habría una ‘segunda parte’. Ese regreso a la cárcel se produjo el pasado domingo, cuando algunos reclusos se fueron y otros llegaron.

Ese movimiento, que en televisión sería impensable, ha supuesto la salida de Frank Cuesta, el que hasta ahora era la mayor estrella del programa. El experto en animales ha cumplido con su parte del trato y los streamers le pagarán algo más de 100.000 dólares, que irán a realizar una importante obra en su santuario de Tailandia.

Tampoco está en esta segunda parte la actriz erótica Apolonia Lapiedra, que hizo un gran equipo con Cuesta. Saray Carrillo (ex de MasterChef), el actor Adrián Rodríguez y Misha tampoco estarán en esta segunda parte del reality.

Las nuevas caras llegan desde Argentina y se trata de las ex concursantes de realities Furia Scaglione y Coty. A ellas se suman Nissy y su hermana Laila, a las que conocimos gracias a Telecinco. El resto de reclusos se mantiene con los que ya estaban antes en las celdas.

Lista actualizada de concursantes de ‘La cárcel de los gemelos’:

Labrador

Dakota Tárraga

Morritos

Falete

Maxi Miller

Tiparraco

Daniela Cano

Sweet Flow

La Piry

La Palace

Bea La Legionaria

Coty Romero

Furia Scaglione

Laila

Nissy

Todos ellos lucharán, ahora sí, por el premio de 250.000 euros (más que el ganador de Gran Hermano). Lo que no han aclarado todavía los organizadores de La cárcel de los gemelos es cuándo finalizará el programa, aunque todo apunta a que podría durar entre dos y tres semanas más.

Las polémicas que rodean al reality

Ya antes de comenzar el programa vivió sus primeros problemas. Ylenia Padilla anunció como un bombazo su regreso a un programa de televisión, pero pocos días después declinó la invitación, comenzando una campaña de críticas contra los gemelos. Como se pudo descubrir después, cambió de opinión tras recibir la llamada de De Viernes, donde dio una entrevista con una jugosa exclusiva.

También se bajó del programa Triana Marrash, la ganadora de La casa de los gemelos. En su caso, en un primer momento esperaba poder negociar con Supervivientes, pero su comportamiento hizo que Telecinco no contase con ella.

Por si no fuera suficiente, en su presentación como concursante agredió a Aída Nízar. Semanas después entró al programa, pero fue expulsada a las pocas horas por consumo de drogas en las instalaciones.

La vallisoletana decidió, con toda la razón del mundo, cancelar su paso por el reality. Tal y como ha explicado decenas de veces, en su contrato con La cárcel de los gemelos había una cláusula en la que podría marcharse si había agresiones físicas, algo que ocurrió sin tener que entrar en la cárcel.