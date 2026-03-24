La ‘Kitchen’ llega a juicio tras ser destapada por OKDIARIO en 2018: declararán Rajoy, Marlaska y Bárcenas

La Audiencia Nacional ha señalado el inicio del juicio oral de la Operación Kitchen para el 6 de abril de 2026, en un macroproceso que se prolongará hasta finales de junio y en el que once acusados responderán por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el ex tesorero Luis Bárcenas figuran entre los testigos convocados.

El procedimiento, instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 6, ha sido asignado como ponente a la magistrada Teresa Palacios, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.

Junto a Jorge Fernández Díaz, José Manuel Villarejo y Francisco Martínez Vázquez, también se han sentado en el banquillo Eugenio Pino Sánchez, Marcelino Martín Blas Aranda, Andrés Manuel Gómez Gordo, Sergio Javier Ríos Esgueva, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y José Luis Olivera Serrano.

Ejercen la acusación popular el PSOE y Podemos, y como acusaciones particulares figuran Rosalía Iglesias Villar, Luis Bárcenas Gutiérrez y Guillermo Bárcenas Iglesias.

A la vez que el juicio a Ábalos

La vista oral arrancará el 6, 7, 8 y 9 de abril de 2026 con las cuestiones previas planteadas por el Ministerio Fiscal y las defensas. Precisamente el juicio a José Luis Ábalos empieza el 7 de abril y se prolongará también durante varias semanas.

La prueba testifical del juicio a la Operación Kitchen se ha distribuido en más de veinte jornadas hasta finales de junio, incluyendo sesiones en sábado para absorber el ingente volumen de declaraciones previsto.

El desfile de testigos incluye nombres de notable enjundia política. El 23 de abril están citados la ex secretaria general del PP Cospedal, el expresidente Rajoy y el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, todos propuestos por Podemos. El 27 de abril declararán la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ex vicesecretario del PP Javier Arenas, entre otros.

El 20 de abril está prevista la comparecencia de Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, propuestos por múltiples partes: el primer acusado, el PSOE, Podemos y la acusación popular. Su testimonio se anticipa como uno de los momentos de mayor tensión procesal de todo el juicio.

Fondos reservados y espionaje

Junto a los testigos de perfil político, comparecerán decenas de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía identificados únicamente por su número de agente, algunos de ellos amparados por el «auto de protección de testigos» que figura en el encabezamiento del decreto.

También han sido llamados a declarar agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, funcionarios del Centro Criptológico Nacional y técnicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los interrogatorios a los once acusados están programados para el 14, 18 y 19 de mayo de 2026. La vista culminará entre el 20 de mayo y el 30 de junio con la «audición de archivos de audio», el «visionado de archivos», la «lectura de los folios» y los «informes» de las partes.

Exclusiva de OKDIARIO

Fue OKDIARIO quien destapó en noviembre de 2018 la trama que ahora llega a juicio. Este periódico reveló el 8 de noviembre de aquel año que el Ministerio del Interior había pagado durante dos años —en 2013 y 2014— un sobresueldo de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con dinero de los fondos reservados, para que actuara como confidente e informara de los movimientos del extesorero del PP.

Villarejo, según la investigación, pagaba personalmente esa cantidad en metálico cada mes a Ríos Esgueva. Tras la detención del comisario en noviembre de 2017, la Policía halló en su domicilio los recibís firmados por el chófer y grabaciones de conversaciones con mandos policiales que acreditaban los hechos.

La trama alcanzó su punto más oscuro la noche del 23 de octubre de 2013, cuando un individuo disfrazado de sacerdote irrumpió en el domicilio de los Bárcenas, encañonó a Rosalía Iglesias y amenazó a su hijo Guillermo: «Tú túmbate en el suelo o le pego un tiro a tu madre».

El objetivo era recuperar tres pendrives con información comprometedora del PP. Interior difundió entonces la versión de que se trataba de «un desequilibrado».

Cuando el último folio sea leído en sala y los informes finales sean presentados ante la magistrada Palacios, un juicio que comenzó como una exclusiva periodística y acabó en las páginas de uno de los sumarios más voluminoso sobre presunta corrupción policial de los últimos años habrá recorrido casi una década desde aquel sobresueldo en metálico hasta el veredicto.