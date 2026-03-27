Los billetes de dólar van a cambiar para siempre y Donald Trump tiene mucho que ver

La firma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparecerá en los próximos billetes de dólar estadounidense que serán emitidos con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, y que se espera que entren en circulación antes del próximo 4 de julio, según ha confirmado el Departamento del Tesoro.

Esta medida marca un hecho histórico: será la primera vez en la historia del país que un presidente en ejercicio vea su rúbrica estampada en el papel moneda, rompiendo con la tradición establecida durante más de un siglo, en la que únicamente figuraban las firmas del secretario del Tesoro y del tesorero del país.

De acuerdo con la información oficial, los futuros billetes estadounidenses incluirán tanto la firma de Trump como la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha explicado que esta decisión busca reconocer los logros «históricos» de la Administración en funciones en materia económica.

Bessent subrayó que «no hay mejor manera de destacar los logros de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar que lleven su nombre», y calificó la emisión de esta moneda como un homenaje apropiado dentro de la conmemoración del 250.º aniversario de la nación. Asimismo, ha resaltado que bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos está avanzando hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y una estabilidad fiscal sólida.

Por su parte, Brandon Beach, quien actualmente ocupa el cargo de 46.º tesorero de Estados Unidos, defendió la decisión afirmando que la huella de Trump en la historia económica del país es «innegable». Beach destacó que imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo era “apropiado”, sino también «merecido», al considerarlo un artífice del resurgimiento económico que algunos han denominado la Edad de Oro de Estados Unidos.

Esta iniciativa se complementa con la reciente aprobación por parte de la Comisión de Bellas, un organismo compuesto exclusivamente por miembros designados por Trump, de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente. El diseño aprobado muestra a Trump en el Despacho Oval, con el año 1776 en una de sus caras y 2026 en la otra, en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario del país. No obstante, la puesta en circulación de esta moneda aún requiere la aprobación oficial del Departamento del Tesoro, antes de poder convertirse en un objeto con valor conmemorativo y legal.