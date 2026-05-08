La playa de la Concha está bien, pero esta es la única playa del País Vasco que ha logrado la Bandera Azul en 2026

Cada verano, cuando se dan a conocer rankings sobre las mejores playas de España, el nombre de La Concha siempre aparece entre los primeros puestos. Y es que la imagen de esa bahía de San Sebastián sigue siendo una de las más reconocidas del norte del país, sin embargo, este 2026 hay otra playa del País Vasco que ha conseguido mantener un reconocimiento que no muchas conservan año tras año. De hecho, es la única playa marítima vasca que ha obtenido la Bandera Azul este año.

Además, el anuncio llega en un momento especialmente positivo para España. El país vuelve a encabezar la clasificación mundial de banderas azules, un distintivo internacional que valora aspectos como la calidad del agua, la seguridad, la limpieza o los servicios disponibles en playas y puertos deportivos. En total, este 2026 se han concedido 677 banderas azules a playas españolas, 35 más que el año pasado, alcanzando así la cifra más alta desde que el programa comenzó a funcionar en 1987. De este modo, los datos vuelven a colocar a España como una referencia dentro de este sistema internacional. Aproximadamente una de cada siete playas con bandera azul del mundo está en territorio español. A las playas se suman también 111 puertos deportivos y seis embarcaciones turísticas reconocidas este año. Por comunidades, la Comunidad Valenciana continúa liderando el listado nacional, seguida por Andalucía, Galicia y Cataluña, todas ellas con más de cien distintivos repartidos por su litoral, pero en el País Vasco hay una playa que destaca de forma especial y que conocemos ahora con más detalle.

La única playa del País Vasco que ha logrado la Bandera Azul en 2026

En la concesión de las Banderas Azules para este año 2026, el País Vasco mantiene las mismas cuatro banderas azules que ya obtuvo el año pasado, aunque solamente una corresponde a una playa con mar. El reconocimiento vuelve a quedarse en Bakio, en Vizcaya, que conserva esta distinción desde 2020.

Mientras otros arenales vascos reciben miles de visitantes cada verano y suelen aparecer en rankings turísticos, Bakio ha conseguido consolidarse dentro del programa Bandera Azul gracias a aspectos que van más allá del paisaje. Aquí se valoran cuestiones muy concretas como la limpieza del agua, la seguridad de los bañistas, la accesibilidad, la presencia de socorristas o el estado de los servicios disponibles en la playa.

La playa de Bakio tiene además algo que muchos visitantes buscan cuando llega el verano y no es otra cosa que espacio. Su gran extensión permite repartir mejor a la gente incluso en días de bastante afluencia, algo que no siempre ocurre en otros puntos del Cantábrico. A eso se suma un ambiente mucho más relajado, muy ligado al surf y al turismo tranquilo, lejos de zonas más saturadas durante julio y agosto. Además en los últimos años, este municipio vizcaíno también ha ganado mucha popularidad por su cercanía con San Juan de Gaztelugatxe. Mucha gente aprovecha la visita a ese enclave para pasar después el día en Bakio, especialmente porque cuenta con una playa amplia, paseo marítimo y varios servicios alrededor.

Las otras tres banderas azules del País Vasco están en embalses

Las otras tres banderas azules que conserva el País Vasco este 2026 no se encuentran junto al mar. En realidad están situadas en aguas interiores de Álava, concretamente en las zonas de baño de Landa, Moskurio y Salurriaga.

Aunque durante años mucha gente relacionó la bandera azul únicamente con playas marítimas, el programa también reconoce espacios de baño interiores que cumplen determinados estándares ambientales y de seguridad. En estos lugares se analizan igualmente aspectos como la calidad del agua, la limpieza del entorno o los servicios disponibles para los visitantes, si bien el turismo en embalses y zonas naturales ha crecido bastante en los últimos veranos, especialmente entre quienes prefieren lugares menos masificados o buscan alternativas más tranquilas para pasar el día. En Álava, estas zonas de baño se han ido consolidando poco a poco como una opción habitual cuando llegan las altas temperaturas.

Qué se tiene en cuenta para conceder una Bandera Azul

Tener una bandera azul no depende solo de que una playa sea bonita o tenga fama turística. El distintivo exige cumplir una serie de condiciones bastante concretas relacionadas con la gestión ambiental y la seguridad. Entre los criterios que se revisan están la calidad excelente del agua durante toda la temporada de baño, la existencia de socorristas y primeros auxilios, la accesibilidad para personas con movilidad reducida, la limpieza de la arena y los accesos o la información ambiental disponible para los visitantes.

También se valoran aspectos relacionados con la sostenibilidad y el mantenimiento del entorno. Por eso muchas localidades consideran este reconocimiento como una forma de reforzar su imagen turística y de garantizar ciertos estándares de calidad de cara a quienes viajan durante el verano.

En el caso de Bakio, mantener la bandera azul un año más vuelve a colocar a esta playa vizcaína como una de las referencias del litoral vasco dentro de este programa internacional, algo especialmente llamativo teniendo en cuenta que sigue siendo la única playa marítima distinguida en toda la comunidad autónoma durante 2026.