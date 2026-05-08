El hackeo a la cuenta de José Pablo López en X no puede tener más guasa: el contenido del perfil del presidente de RTVE ha ido a parar a otro sobre Elon Musk. El dueño de la red social a la que todavía muchos se refieren como Twitter no es, precisamente, un personaje del agrado de José Pablo López, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez.

El perfil oficial de X del presidente de RTVE ha desaparecido tras el hackeo, y cuando se intenta acceder a él, la red social informa de que esa cuenta «no existe». El ciberataque tuvo lugar este jueves y, todavía este viernes, sus últimos mensajes se pueden leer en otro perfil, el del usuario @Musk2rd.

Ésta última cuenta está relacionada con Elon Musk: desde su nombre de usuario hasta su foto de perfil y la del encabezado, con una imagen del magnate y de Space X, respectivamente. En el mural de publicaciones de este falso Musk aparecen publicaciones de José Pablo López de hace dos días, los últimos mensajes que el presidente de la radiotelevisión pública difundió.

Sin embargo, el perfil también ha publicado otro par de tuits, y en este caso nada tienen que ver con José Pablo López: el primero anuncia el cambio de imagen que identifica la cuenta con un hashtag, que se corresponde con la cara de Musk junto a R2-D2. El segundo da difusión a una entrevista que se le hizo al magnate estadounidense, en la que conversa con Sam Altman sobre «cómo construir el futuro». El vídeo se ha publicado íntegramente.

Por el momento, se desconoce el verdadero alcance del ataque a la cuenta y cuándo se resolverá al 100%. La cuenta que ahora ha cobrado protagonismo también ha dado difusión a un mensaje del propio Elon Musk, acompañado de un vídeo en el que halaga a las «hermosas máquinas del espacio».