El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla podrá recibir pacientes contagiados por hantavirus: cuenta con una unidad de aislamiento

La reciente alerta internacional por el brote de hantavirus detectado en el crucero antártico MV Hondius ha vuelto a situar en primer plano a las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), espacios hospitalarios especializados en el manejo de infecciones graves, altamente contagiosas y sin tratamiento específico. En este contexto, Sevilla desempeña un papel destacado, ya que el Hospital Universitario Virgen del Rocío alberga una de las siete unidades de este tipo existentes en España.

El resto de las UATAN se distribuyen entre Madrid, con dos unidades ubicadas en el Instituto Carlos III y el Hospital Gómez-Ulla, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias. En Cataluña, la unidad se encuentra en el Hospital Clínic de Barcelona y cuenta con tres camas, mientras que la de Sevilla opera habitualmente con una única cama de alta complejidad cuando se activa ante virus hemorrágicos o patógenos de máximo riesgo biológico.

José Miguel Cisneros, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Virgen del Rocío, explica que esta infraestructura se creó en 2014, en plena crisis global del ébola. Sin embargo, el hospital ya disponía desde 2006 de un Área de Aislamiento Especial destinada a pacientes con enfermedades respiratorias de alto riesgo de transmisión.

«Se creó con motivo del brote de ébola en África occidental. Entonces existía una enorme alarma social porque llegaron a España dos misiones infectadas y se decidió preparar hospitales para posibles casos», recuerda.

La UATAN de Sevilla se ubica en el área de Enfermedades Infecciosas, en la sexta planta del Hospital General, al final del pasillo. Desde su puesta en marcha ha permanecido operativa y ha sido utilizada en distintas ocasiones. En un primer momento, atendió a una sanitaria con sospecha de ébola tras su regreso de Sierra Leona, caso que finalmente se descartó. Posteriormente, durante la pandemia de Covid-19, recibió al primer paciente sospechoso en Andalucía y más tarde al primer caso de transmisión comunitaria confirmado en España.

Más recientemente, en 2024, la unidad volvió a activarse para ingresar el primer caso andaluz de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, una enfermedad transmitida por garrapatas y con una elevada tasa de mortalidad.