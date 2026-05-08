Sale a la luz el motivo por el que Sonsoles Ónega se ausentó de su programa: «Si se puede…»

La Comunidad de Madrid se encuentra disfrutando de sus fiestas de San Isidro. Este próximo 15 de mayo, los madrileños celebrarán esta querida festividad, como cada año, y lo harán por todo lo alto. Sin embargo, este 2026 parece ser que el tiempo está complicando un poco las cosas. Casi todo el país se encuentra en alerta por lluvias y tormentas, una situación de la que no es exenta la capital española. Por ello, Sonsoles Ónega ha querido hablar de ello en el programa de ayer de Y ahora Sonsoles. Y es que, tal y como la presentadora ha comunicado, ha sido invitada para dar el pregón de las fiestas.

Como cada tarde, la periodista estaba repasando la actualidad del día de la mano de su equipo de expertos, pero, de un momento a otro, se disculpó con el público debido a que tenía que marcharse a las fiestas de San Isidro. Eso sí, como buena profesional, la comunicadora no iba a dejar el programa sin nadie al mando. Por ello, comunicó que le dejaba el relevo a Pepa Romero. Pues, recordemos, no es la primera vez que Romero ejerce su rol de presentadora. Y es que, ha sido su habitual sustituta y es también reportera del espacio.

Sonsoles Ónega abandona ‘Y ahora Sonsoles’ por un motivo importante

«Voy a entregar el testigo de este nuestro querido programa a Pepa Romero porque me voy a pregonar Madrid», comenzó diciendo Sonsoles Ónega a modo de disculpa, pero fue entonces cuando, con asombro, aclaró que Madrid se encontraba en alerta por lluvias. Por lo tanto, la buena marcha de las fiestas dependía de si el tiempo daba una tregua.

«¡Sí se puede con la lluvia!», exclamó la presentadora. Eso sí, Ónega tenía ya un plan B preparado. Pues, en el caso de no poder realizar el pregón, se tomaría «un algo» en la plaza de la Villa. Y es que es una oportunidad única que no todo el mundo puede vivir. Pues, es «un escenario al que solo te invitan una vez en la vida».

Tras esto, su compañera Pepa Romero entró en el plató con el objetivo de continuar presentando ella el programa. Pero, antes de que Sonsoles Ónega se fuera, le dio un consejo. «Lleva el chubasquero y el paraguas. Estamos en alerta naranja por lluvia, tormentas y granizo. Eso en casi toda España», informó.

Sonsoles Ónega confiesa lo que hizo con el dinero del Premio Planeta

Como es bien sabido, Sonsoles Ónega se convirtió en la ganadora del prestigioso galardón en el año 2023 y lo hizo por ser la escritora de una obra maestra: Las hijas de la criada. Recientemente, la comunicadora se ha convertido en la nueva invitada del podcast Zodiac, de Vanitatis. Un encuentro donde, entre una pregunta y otra, la periodista ha hablado de la dotación económica que recibió al ser la ganadora del Premio Planeta. Y es que, como es bien sabido, el ganador se embolsa un millón de euros.

«(El premio) viene con un millón de euros del que pagas tus impuestos con mucho gusto y se convierte en una deuda que tú contraes con el grupo Planeta», comenzó explicando. «Me he hecho una biblioteca», dijo con emoción. Asimismo, Sonsoles Ónega ha confesado que el dinero no ha ido solamente para esto. Pues, también ha podido tapar «algún agujerito». Y es que ha explicado que «tenía una deuda personal».