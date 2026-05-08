Moreno rechaza pactos con Vox porque las decisiones las toma «un señor desde Madrid» y reduce la prioridad nacional a un «eslogan»

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó el pasado jueves que no contempla un escenario en Andalucía similar al de comunidades como Extremadura o Aragón, donde el Partido Popular ha alcanzado acuerdos de gobierno con Vox. Según explicó, confía en lograr una mayoría suficiente que evite que las decisiones dependan de «un señor» desde una sede en Madrid. Asimismo, señaló que la llamada «prioridad nacional» que defiende Vox es, a su juicio, un mero «eslogan» electoral y aseguró que el PP «nunca incumplirá la ley».

Moreno realizó estas declaraciones durante su participación en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. Tribuna Andalucía’ en Sevilla, con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. En el acto fue presentado por el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y ex dirigente de Ciudadanos, Juan Marín. El candidato popular recordó la buena sintonía que mantuvo con Marín durante su etapa como vicepresidente de la Junta, en contraste con lo que, según él, supondría gobernar con Vox.

El presidente andaluz defendió que alcanzar una mayoría suficiente es un objetivo posible, aunque reconoció que también es complicado debido a la incertidumbre en algunos escaños. En este sentido, subrayó que no es lo mismo quedarse a seis diputados de la mayoría absoluta que hacerlo a uno o dos en un Parlamento de 109 escaños.

En cualquier caso, advirtió de que depender de otras formaciones «limita y condiciona» la acción de gobierno, impidiendo planificar a cuatro años y generando inestabilidad.

Por último, Moreno apeló a los andaluces a decidir el próximo 17 de mayo si quieren evitar un modelo como el de otras comunidades, ya que, en su opinión, implicaría depender de una fuerza política cuyas decisiones no se toman en Andalucía, sino desde Madrid, en referencia al líder de Vox, Santiago Abascal.

Respecto a la prioridad nacional que Vox ha incluido en sus pactos de gobierno con PP en Extremadura y Aragón, Juanma Moreno ha considerado que se trata de un «eslogan un poquito hueco que ellos creen que les funciona».

Durante la campaña de las elecciones andaluzas está viendo y le sorprenden mucho «las propuestas electorales» de los otros partidos porque «algunas son irreales, que no se van a hacer nunca, y otras son ilegales», en referencia a los planteamientos de Vox sobre la migración. «Hay una Ley de extranjería en vigor y una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir», ha indicado Juanma Moreno, que ha querido dejar claro que el PP nunca va a «vulnerar» la ley ni en Andalucía ni en ningún territorio.

«Ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren tener un eslogan para esta campaña», ha indicado Juanma Moreno sobre Vox.

Juanma Moreno recordó que, tras las elecciones de 2018, él pudo conformar gobierno con un pacto con Ciudadanos (Cs), con cuyo dirigente entonces, Juan Marín, hablaba directamente y tomaban decisiones desde la comunidad.

En cambio, en el caso de Vox, indicó que «las decisiones de lo que hace ese partido en Andalucía las toma un señor a 500 kilómetros en una sede» en Madrid, que «no es andaluz y que no conoce esta comunidad, y que, de «buenas a primeras, te tumban algo con un desconocimiento absoluto».

Sobre si se pone un límite de tiempo como presidente de la Junta, señaló que «no es que lleve 20 años», sino que lleva sólo siete años y cuatro meses, y que sería por su parte «una enorme irresponsabilidad» decir ahora mismo que afronta su «última legislatura, porque eso es introducir una variable de incertidumbre» en un «proyecto político brutal».

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y exdirigente de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, manifestó que Juanma Moreno, en cuyo primer gobierno fue vicepresidente y consejero, es un «amigo» y un «hombre de principios, de unos valores humanistas impresionantes y de fiar», que cumple lo que promete, y durante sus años al frente de la Junta, ha hecho que Andalucía sea una «locomotora económica» de España.

Por ello, consideró que esta tierra debe seguir «en manos seguras» el 17 de mayo y se ha mostrado seguro de que los andaluces «van a apostar por la estabilidad» que ha habido en la última legislatura con la mayoría absoluta del PP-A para que Andalucía «siga creciendo» y ganando «seguridad y confianza».

Moreno confesó que le ofreció que entrara como consejero en su gobierno tras las elecciones de 2022, pero que no quiso.