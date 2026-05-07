Feijóo exige al Gobierno que revele los nombres de los expertos que avalan sus medidas en la crisis del hantavirus

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «generar confusión» en la gestión de la crisis del hantavirus. Por ello, exige los documentos sanitarios que «avalen cada decisión» y los expertos contactados. Para Feijóo, se necesitan «certezas» y el Ejecutivo «no las ofrece».

Así se ha referido en un mitin en el Puerto de Santa María, en Cádiz, para apoyar la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía. Feijóo asegura que el Gobierno «no habla con claridad» y que el país «necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis».

Feijóo señala que en esta situación, debido al brote de hantavirus, el Gobierno «no tiene que pedir tranquilidad a la gente», sino «transmitir tranquilidad» a los ciudadanos. Esto, a su entender, se produce cuando «hay transparencia permanente», «las decisiones son firmes y sensatas» y los ciudadanos «sienten que el Gobierno sabe lo que hace».

«Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión», ha recalcado. En esta línea, asegura que en los últimos días ha habido «demasiada confusión», ya que el Gobierno aseguró en un primer momento que el crucero «no vendría a las costas españolas».

Además, señala que el Gobierno dijo que «los españoles afectados irían a Canarias» y «ahora que van a Madrid», en referencia al traslado al hospital militar Gómez Ulla de los 14 españoles que viajan en el crucero afectado por el brote de hantavirus. También ha recordado que dijo que los pasajeros del crucero «estarían en cuarentena» y «ahora que es voluntaria» esa cuarentena. «Esto no es serio. Y, por tanto, desde aquí, le mandamos un abrazo de solidaridad al pueblo de Canarias», ha concluido.