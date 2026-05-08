Ni enterrarlo ni quedarte el microchip: estas son las cosas que no puedes hacer si tu mascota muere, según la ley

Uno nunca quiere pensar en ello, pero lamentablemente es una situación que llega tarde o temprano. Perder a una mascota es uno de los momentos más duros para cualquier familia, ya que ese compañero que ha formado parte del hogar durante años deja un gran vacío emocional. En medio del dolor, es habitual que se pasen por alto algunos aspectos importantes, como las obligaciones legales. La Ley de Bienestar Animal 7/2023 establece de forma clara que no se puede actuar libremente cuando muere una mascota.

El artículo 26 indica que «la baja de un animal de compañía por muerte deberá ir acompañada del documento que acredite que fue incinerado o enterrado por una empresa reconocida oficialmente para la realización de dichas actividades». Además, el certificado debe incluir «el número de identificación del animal fallecido y el nombre y apellidos de su responsable». Por otro lado, el artículo 27 advierte que «queda prohibida la eliminación de cadáveres de animales de compañía sin comprobar su identificación, cuando ésta sea obligatoria».

Lo que debes hacer cuando tu mascota muere

Si el animal fallece en casa, la propia familia puede trasladar el cuerpo del animal al centro veterinario, donde se encargarán de gestionar los trámites correspondientes. También es posible contactar con un servicio especializado de recogida de mascotas, que se ocupará de todo el proceso. En el momento de la recogida es importante tener definido el tipo de incineración que se desea, ya que esto permite identificar correctamente el cuerpo y seguir el protocolo adecuado en cada caso. Los crematorios ofrecen distintas opciones según el tipo de despedida que busque cada propietario:

Cremación individual : el animal se incinera por separado, de manera exclusiva. Al finalizar, las cenizas se recogen cuidadosamente y se entregan al propietario en una urna personalizada. En algunos servicios, este proceso puede realizarse de forma presencial, permitiendo al dueño acompañar a su mascota en los últimos momentos.

: el animal se incinera por separado, de manera exclusiva. Al finalizar, las cenizas se recogen cuidadosamente y se entregan al propietario en una urna personalizada. En algunos servicios, este proceso puede realizarse de forma presencial, permitiendo al dueño acompañar a su mascota en los últimos momentos. Cremación colectiva: varios animales se incineran al mismo tiempo y las cenizas no se devuelven, ya que se mezclan entre sí. Es una alternativa más económica, aunque mantiene el mismo nivel de respeto y profesionalidad durante todo el procedimiento.

El tiempo de cremación depende principalmente del tamaño y el peso del animal, así como del tipo de horno. Los animales pequeños, como gatos, conejos o aves, suelen tardar entre una y dos horas. En el caso de animales medianos o grandes, como perros de mayor tamaño, el proceso puede prolongarse aproximadamente entre dos y cuatro horas.

Después de la cremación de mascotas, cada familia puede decidir cómo conservar o rendir homenaje a su animal de compañía, eligiendo entre distintas opciones según sus preferencias y su forma de vivir el duelo. Algunas de las más habituales son conservar las cenizas en una urna personalizada, que se puede colocar en casa o en un lugar especial como recuerdo permanente; esparcirlas en un entorno significativo, como un jardín o un espacio natural con valor emocional; o guardar una parte en objetos conmemorativos como joyas o colgantes que contienen una pequeña cantidad de cenizas.

Paso a paso

Notificar el fallecimiento en el registro correspondiente, certificar el tratamiento del cuerpo (incineración o entierro) a través de una empresa autorizada y dar de baja el microchip si la mascota estaba registrada son algunos de los pasos que deben realizarse tras la pérdida de un animal de compañía.

Si el fallecimiento ocurre en una clínica veterinaria, normalmente el propio centro se encarga de emitir el certificado y orientar a la familia en todos los trámites necesarios. En cambio, si sucede en el domicilio, lo recomendable es contactar con el veterinario para confirmar el deceso y gestionar posteriormente la incineración, ya sea individual o colectiva. Cumplir con estos procedimientos no solo ayuda a evitar posibles sanciones, sino que también garantiza una despedida digna y adecuada para el animal.

Finalmente, cuando muere una mascota, es fundamental entender es que el duelo es un proceso completamente personal. Cada persona gestiona ese dolor de una manera distinta: hay quienes sienten una tristeza profunda que les cuesta superar, otros que tienden a aislarse y encerrarse en sí mismos. Negación, culpa, tristeza y aceptación son las fases habituales del duelo por la pérdida de una mascota. Primero se rechaza la realidad, luego aparecen remordimientos, después una tristeza profunda y finalmente la persona logra aceptar la pérdida y convivir con el recuerdo de forma más serena.