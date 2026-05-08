Cunde la emoción entre los mayores de 65: el aviso oficial de la ayuda de 525 euros que ya está llegando a los bancos

Complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada: así se denomina la ayuda de 525 euros para los pensionistas que en España son beneficiarios de una PNC de jubilación o invalidez. El IMSERSO establece los requisitos para acceder a una prestación a la que puedan acceder los ciudadanos que cumplan con una serie de requisitos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 525 euros que ofrece el Gobierno.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de los más graves tiene que ver con la vivienda. En este mayo de 2026, el precio volvió a tocar un nuevo máximo histórico tras subir un 8,9% en el primer trimestre del año y un 3,5% en tasa trimestral hasta llegar a los 2.429 euros por metro cuadrado. Viendo que se superan los registros históricos cada mes, desde el Gobierno aprobaron recientemente unas ayudas en esta materia para los pensionistas con pensiones más bajas.

Estos son los beneficiarios que reciben una pensión no contributiva de jubilación o de invalidez, que están destinadas a los españoles con rentas más bajas que no llegan a un mínimo de cotización para acceder a una pensión no contributiva. Estas PNC, que gestiona el IMSERSO y entrega a las comunidades autónomas, entregan 8.803,20 euros anuales (628,80 euros al mes) a los ciudadanos que cumplan con los requisitos para acceder a una PNC de jubilación, que son los siguientes:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español.

Carecer de ingresos que no pueden superar los 8.803,20 euros anuales.

En el caso de las PNC de invalidez, los requisitos serán los siguientes:

Tener entre 18 años y 65 años.

Residir en territorio español.

Estar afectado de un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Carecer de ingresos que no pueden superar los 8.803,20 euros anuales.

La ayuda de 525 de la Seguridad Social

Los beneficiarios de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez y que vivan de alquiler podrán solicitar una ayuda de 525 euros. «Complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada» es como se denomina esta prestación, cuya normativa y requisitos están recogidos en los canales oficiales del IMSERSO.

Esta ayuda de 525 euros podrá abonarse en una sola ocasión de forma anual o de forma fraccionada, repartiendo 43,75 euros al mes a los beneficiarios de una PNC que cumplan con estos requisitos:

Tener reconocida una pensión de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Carecer de vivienda en propiedad.

Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda.

No tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco hasta el tercer grado ni constituir con aquel una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal.

Tener fijada su residencia, como domicilio habitual, en una vivienda alquilada.

Se entenderá que es el domicilio habitual cuando la vigencia del arrendamiento no sea inferior a un año y haya residido en el mismo durante un período mínimo de 180 días anteriores a la fecha de la solicitud.

«Si en la misma vivienda alquilada conviven dos o más personas que tuvieran reconocida una PNC, solo tendrá derecho a este complemento aquel que sea el titular del contrato de arrendamiento o, de ser varios, el primero de ellos. Solicitud del complemento», informa el IMSERSO a través de sus canales oficiales, donde se podrá gestionar esta ayuda de 525 euros para el alquiler de estos pensionistas.