La Seguridad Social insta a millones de españoles a prepararse: el aviso urgente sobre el «doble mensaje» que te puede llegar

La Seguridad Social ha avisado sobre una nueva estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por la Administración ofreciendo unas presuntas ayudas que tienen como objetivo acceder a las cuentas de los pensionistas o las personas que se encuentran recibiendo cualquier tipo de prestación. Esta treta del «doble mensaje» es la última artimaña de moda de los hackers malos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la estafa del «doble mensaje» de la que avisa la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) informó el pasado mes de febrero que en todo 2025 detectó 122.000 incidentes de ciberseguridad, un 26% más que el año anterior. Según los datos proporcionados por INCIBE, cuatro de cada 10 incidentes de seguridad tienen que ver con el fraude online y especialmente con el phishing, que según informa este órgano «lidera los fraudes online con 25.133 casos, como correos falsos simulando ser bancos o empresas conocidas para robar datos personales».

La Seguridad Social ha hecho un aviso sobre el último caso de phishing que persigue el objetivo de siempre: acceder a las cuentas bancarias de los clientes y vaciarlas en cuestión de segundos. Para ello, la última tendencia tiene que ver con un «doble mensaje» que se envía a pensionistas o beneficiarios de una prestación, en el que los delincuentes se hacen pasar por la Administración para ofrecer una ayuda y después pedir el número de cuenta.

El «doble mensaje» de la Seguridad Social

«Los intentos de fraude se están produciendo a través de mensajes y llamadas de WhatsApp, llamadas telefónicas convencionales, así como mensajes SMS, todos ellos relacionados con la misma estafa y diseñados para reforzar la credibilidad del engaño», informa la Revista de la Seguridad Social, que se ha hecho eco en un artículo publicado para avisar a la ciudadanía sobre la nueva estafa del «doble mensaje».

Todo comienza con un WhatsApp en el que se informa sobre una supuesta ayuda económica o su gestión a los ciudadanos y después se vuelve a enviar otro mensaje en el que se solicita el número de cuenta para poder confirmar esta ayuda. Estos dígitos bancarios serán una puerta abierta para que los hackers malos puedan acceder al dinero que haya en ellas en cuestión de segundos.

«Todas estas comunicaciones forman parte de un mismo fraude, cuidadosamente diseñado para generar confianza a través del uso simultáneo de varios canales», dice la Revista de la Seguridad Social en su escrito en el que informa que este fraude va dirigido a las personas que reciben alguna ayuda o prestación de la Seguridad Social, que pueden tener una necesidad de obtener nuevas informaciones.

«El objetivo principal de esta estafa es obtener información financiera sensible, como el número de cuenta bancaria, para cometer fraudes posteriores, realizar transferencias no autorizadas o incluso vender estos datos en mercados ilícitos», avisan desde la Seguridad Social sobre esta estafa del «doble mensaje», a la vez que recuerda: «La Seguridad Social nunca solicitará datos bancarios por WhatsApp, llamadas telefónicas o SMS».

Así que, ante esta situación, lo más recomendable es hacer caso omiso de los mensajes sospechosos que llegan al teléfono ofreciendo ayudas y también no pinchar bajo ningún concepto en ninguno de los enlaces que formen parte de este escrito. Si lo haces, lo más recomendable es ponerse en contacto con la entidad bancaria correspondiente y también con la Policía o la Guardia Civil.