La Seguridad Social lo confirma: éstos son los jubilados que van a cobrar 2.998 euros de pensión a partir de hoy

Cuando se habla de pensiones, casi siempre se habla de cuál es la subida de todos los años, o el número que ya alcanza el sistema español. También se suele hablar de lo que se cobra de media, pero lo cierto es que muchas veces cuando se mira todo con lupa o al detalle, te das cuenta de que algunos jubilados llegan a cobrar importes bastante elevados, de 2.998 euros para ser más exactos.

De hecho, según los últimos datos que ha publicado la Seguridad Social, entre todas las cifras, hay una que ha llamado la atención por encima del resto: 2.998 euros. Y la pregunta es inmediata. ¿Qué jubilados están cobrando eso? Porque desde luego no es lo habitual. Pero la respuesta no es tan simple como parece, pero sí bastante clara cuando se mira con detalle. No se trata de una subida general ni de un cambio reciente, sino de un tipo concreto de jubilación que lleva años funcionando dentro del sistema y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa.

Los jubilados que cobran 2.998 euros al mes

Lo primero que conviene aclarar es el contexto. La pensión media del sistema está en 1.368,4 euros mensuales, una cifra que sirve para la jubilación y también las pensiones de viudedad o de incapacidad, pero si se mira sólo la de jubilación, que es la más común, sube hasta unos 1.569,7 euros. Hasta ahí, todo entra dentro de lo esperado. Pero hay un grupo que se desmarca bastante de esos números. En concreto, los jubilados que proceden de la Minería del Carbón tienen una pensión media que roza los 2.998,3 euros al mes.

No es un pico puntual ni un caso aislado, es una media dentro de ese régimen. Y claro, eso cambia bastante la percepción, porque estamos hablando de prácticamente el doble que lo que cobra la mayoría de pensionistas. Pero todo tiene que ver con el tipo de trabajo. Son profesiones especialmente duras, con condiciones complicadas durante años, y eso se traduce en bases de cotización más altas y en un sistema que, históricamente, ha reconocido ese desgaste.

No todos cobran lo mismo sino que depende de dónde hayas cotizado

Este dato sirve también para entender algo que muchas veces se pasa por alto y es que dentro del sistema hay diferencias bastante claras según el régimen en el que hayas trabajado. Por ejemplo, en el Régimen General, que es el más habitual, la pensión media de jubilación está en unos 1.729,6 euros. Es una cifra bastante más alta que la media global, pero sigue lejos de esos 2.998 euros que cobran los jubilados antes mencionados.

Si nos vamos a los autónomos, la cosa cambia bastante. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la media baja hasta los 1.058,5 euros. Aquí influye mucho cómo se ha cotizado durante años, porque en muchos casos se ha hecho por bases más bajas.

Luego hay otros regímenes, como el del Mar, donde la media ronda los 1.734,2 euros. Es decir, hay varias realidades dentro del mismo sistema, y no todas tienen nada que ver entre sí.

Más de 10 millones de pensiones y un gasto que sigue subiendo

Más allá de los casos concretos, los datos también dejan claro el volumen que maneja el sistema. En abril se pagaron más de 10,4 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de personas, con un gasto total que supera los 14.300 millones de euros en un solo mes.

La mayoría son pensiones de jubilación, más de 6,7 millones, lo que explica por qué se llevan la mayor parte del presupuesto. De hecho, casi tres de cada cuatro euros que se destinan a pensiones contributivas van a este tipo de prestación. El resto se reparte entre viudedad, incapacidad permanente, orfandad y ayudas a familiares, que también tienen peso, pero bastante menor en comparación.

Cada vez más gente retrasa la jubilación

Otro detalle que empieza a verse en los datos es el cambio en el momento de retirarse, si bien cada vez son más los que optan por alargar su vida laboral, ya sea por decisión propia o porque los incentivos que se han ido introduciendo en los últimos años hacen que uno se lo piense dos veces si tiene un trabajo que hace que se plantee seguir trabajando varios meses más. Según datos, durante los primeros meses de 2026 se registraron más de 96.000 nuevas jubilaciones, y dentro de ese total, las jubilaciones demoradas ya suponen el 12,7%. No parece mucho, pero ha crecido bastante en poco tiempo.

Eso se nota también en la edad media de jubilación, que se sitúa en torno a los 65,2 años. No es un salto enorme, pero sí refleja que la tendencia está cambiando poco a poco.

Complementos que pueden marcar la diferencia

Luego están los pequeños ajustes que también influyen en lo que se cobra al final. Uno de los más importantes es el complemento para reducir la brecha de género, que ya está presente en más de 1,4 millones de pensiones. La media de este complemento ronda los 76,9 euros mensuales y, en la mayoría de los casos, lo reciben mujeres. No es una cantidad enorme, pero sí suma y, en algunos casos, ayuda a acercarse a cifras más altas.

Además, existen otros sistemas como el de Clases Pasivas, que cubre a determinados colectivos como funcionarios o personal militar, y que también sigue creciendo tanto en gasto como en número de beneficiarios.

Al final, cuando se habla de pensiones, lo importante es entender que no hay una única cifra. Hay muchas. Y algunas, como la de esos 2.998 euros que cobran algunos jubilados al mes, existen, pero responden a situaciones muy concretas que no representan al conjunto del sistema.