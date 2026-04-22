La estafa sobre ruedas: a prisión el ‘rey’ del alquiler de coches de Mallorca por vender 3.500 vehículos que no eran suyos

El empresario mallorquín Salvador Llinás Oñate ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por el fraude masivo que cometió con la empresa Autoclick. El que fuera administrador y accionista único de IMT Holding Spain ha reconocido haber vendido de forma fraudulenta hasta 3.500 vehículos de alquiler que no le pertenecían, generando un perjuicio económico estimado en 20 millones de euros.

Los hechos se remontan a 2018. Por aquel entonces, Autoclick, ubicada en el polígono palmesano de Son Oms, se dedicaba al alquiler de vehículos sin conductor y gestionaba una enorme flota en bases estratégicas como Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La mayoría de estos coches estaban sujetos a contratos de leasing o renting con terceras empresas.

En tan sólo cuatro años, el negocio fraudulento de Llinás se hizo con una flota de hasta 20.000 coches en al menos siete países, aunque llegó a expandirse por hasta 23 países.

A pesar de que los contratos prohibían explícitamente la cesión o venta de la flota, el empresario inició una operación de enajenación masiva. Lo que comenzó como una «promesa» en el sector del rent a car terminó convirtiéndose en uno de los mayores fraudes automovilísticos de España.

Para materializar la estafa, Llinás empleaba dos estrategias principales. Por un lado, aportaba facturas en las que fingía tener pleno poder de disposición sobre los turismos para convencer a los compradores. Luego entregaba físicamente el coche, pero nunca la documentación original, ya que esta permanecía en manos de los verdaderos propietarios (las entidades financieras).

Además, bajo el mismo ánimo de lucro ilícito, vendió en el extranjero 44 vehículos financiados por bancos, vulnerando la prohibición contractual de disponer de ellos. En total, la Guardia Civil estima que se desprendió fraudulentamente de 3.568 vehículos.

Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de nueve años de prisión y una multa de 4.300 euros, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad este miércoles en la Audiencia Provincial de Palma. Finalmente, la condena se ha fijado en cuatro años y diez meses de cárcel, junto a una multa de aproximadamente 2.800 euros.

La resolución judicial llega tras un largo proceso de extradición. Llinàs fue detenido en Taiwán en octubre de 2024, donde se fugó para disfrutar de una vida tranquila rodeado de familiares y varios negocios como un restaurante de comida española.

Posteriormente, fue trasladado a Fráncfort (donde pasó un mes en prisión provisional) y entregado finalmente a las autoridades españolas a finales de noviembre bajo una Orden Europea de Detención.