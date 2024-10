Capturan en Taiwán a un empresario mallorquín acusado de estafar 50 millones de euros vendiendo coches

El empresario mallorquín Salvador Llinàs Oñate, de 47 años, acusado de una estafa millonaria a través de su empresa de alquiler de coches, ha sido detenido en Taiwán. Tras varios meses de investigación, la Interpol y las autoridades locales de la pequeña isla asiática han concluido que el empresario ha sido el autor de una estafa que alcanza los 50 millones de euros.

Llinàs y su hermano fundaron en 2014 la empresa Autoclick en Son Oms, un negocio que ambos utilizaron para alquilar coches a través de una flota que no les pertenecía. Ambos empresarios se dedicaban a vender los coches a varias empresas de Europa sin entregar la documentación de compraventa correspondiente.

En tan sólo cuatro años, el negocio fraudulento de Llinàs se hizo con una flota de hasta 20.000 coches en al menos siete países, aunque llegó a expandirse por hasta 23 países.

