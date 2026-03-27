El jurado de los Premios Empresariales del Sur de España, Premios PEC, ha fallado los ganadores de la séptima edición de estos galardones, organizados por el Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, para prestigiar y reconocer el buen trabajo, la innovación y el compromiso social de los empresarios andaluces y extremeños a nivel nacional.

De esta manera, el grupo agroalimentario Migasa ha sido designado como la Mejor Empresa Embajadora del Sur de España. Se trata de una de las empresas más importantes a nivel mundial en el sector del aceite, con presencia en más de 120 países, 21 fábricas en la península ibérica, más de 1.400 empleados y vínculo directo con 80.000 agricultores, operando bajo un modelo de integración vertical que abarca desde el campo hasta la comercialización global.

Por su parte, el premio a la Empresa que más apuesta por el Sur de España recae en Airbus, la principal empresa tractora del sector aeroespacial y de defensa en España, con un impacto determinante en Andalucía, donde concentra el 25% de su plantilla nacional (3.500 empleados) en sus centros de Sevilla y Cádiz. Este compromiso con el territorio se refuerza con el proyecto de consolidación de sus plantas gaditanas para 2026 —que creará un centro de excelencia industrial— y su papel como dinamizador del ecosistema regional, colaborando con universidades, liderando la FP Dual y traccionando a más de 1.300 empresas auxiliares.

El CEO y fundador de AERTEC, Antonio Gómez-Guillamón, ha resultado ganador en la categoría de Mejor Directivo Embajador del Sur de España, tras haber logrado posicionar a su compañía tecnológica del sector aeronáutico como un referente internacional con presencia en más de 40 países y una plantilla de más de 500 profesionales de alta cualificación. Hasta el pasado mes de marzo, Gómez-Guillamón ha estado al frente del clúster Andalucía Aerospace desde su nacimiento a mediados de 2017.

El Premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España es para La casa de las Carcasas, empresa extremeña líder en la venta de accesorios para dispositivos móviles en Europa y Latinoamérica. Desde su fundación en 2013, la compañía ha experimentado un crecimiento exponencial, alcanzando en 2025 una facturación de casi 300 millones de euros y superando las 1.100 tiendas propias en 13 países, así una plantilla de más de 6.000 empleados.

Finalmente, la deportista onubense que ha revolucionado el bádminton mundial, Carolina Marín, obtiene el galardón al Mejor Embajador Universal del Sur de España. Es la primera española en lograr un oro olímpico (Río 2016), además de ser tricampeona del mundo y heptacampeona de Europa. Más allá de las pistas, es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Huelva y ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 y la Medalla de Andalucía.

Los premios serán entregados el próximo 28 de mayo en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid, en una gala presentada por la periodista gaditana Sandra Golpe. Este evento, que se define como el gran escaparate en el que dar visibilidad nacional al empresario del sur de España, tiene la dinámica de entregarse un año en Madrid y otro en una capital de provincia del sur de España.

El Jurado de los Premios PEC está compuesto por destacadas personalidades del ámbito económico y social de nuestro país, como son los miembros de la junta directiva de Cesur, los socios institucionales de los premios (Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, IESE, Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y Unicaja) y los presidentes y CEO de los principales grupos de comunicación de nuestro país: Grupo Prisa, Grupo Joly, Europa Press, Vocento, Atresmedia, RTVA, Prisa, El Confidencial, El Español y COPE.

La séptima edición de los premios PEC cuenta como partners institucionales con Andalucía TRADE-Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Universidad Alfonso X el Sabio, IESE y Unicaja. Además, cuenta con el patrocinio en categoría oro de Grupo Azvi, Fundación Cajasol y Mutuactivos y con patrocinio plata: Grupo MAS, Frutas Montosa y Edison Next.

Los premiados de esta VII edición se suman así a la lista de destacadas empresas y personalidades reconocidas con estos galardones por su implicación al mostrar la realidad de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla como regiones modernas, profesionales, innovadoras, tecnológicas, capaces y atractivas.

De este modo, han sido galardonados ya con un premio PEC: Ayesa, Cosentino, Grupo Industrial CL, Grupo Azvi, González Byass y Ximénez Group como mejores empresas embajadoras del Sur de España; Diamond Foundry, Heineken, Restalia, Grupo Konecta, Atlantic Copper y Telefónica en la categoría de Empresas que más apuestan por el Sur de España; Borja Vázquez, Ismael Clemente, Enrique Ybarra, Antonio Huertas, Gonzalo Guillén y Federico Linares como mejores directivos embajadores del Sur de España; Covermanager y Komvida como mejor iniciativa emprendedora del sur de España, y José Manuel Calderón, Carlos Herrera, Felipe González, Luis Rojas Marcos, Antonio Banderas y Raphael como mejores embajadores universales del Sur de España.