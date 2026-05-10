Los radicales del Barcelona rompen la luna del autobús del Real Madrid lanzando botellas y piedras

Aficionados radicales del Barcelona han apedreado al autobús del Real Madrid a su llegada al Camp Nou. Los ultras culés se concentraron en los aledaños del estadio azulgrana y, cuando llegó el Real Madrid en autobús, les tiraron de todo: piedras, botellas… Los vergonzosos incidentes provocaron que se rompiera una luna.

Así, estos aficionados radicales del Barça la liaron en los minutos previos al Clásico que se juega este domingo en el Camp Nou. El estadio culé acoge el Barcelona – Real Madrid por primera vez en tres años, ya que estaba en obras, y en las últimas temporadas este encuentro se disputó en el Olímpico de Montjuic.

Y la previa no pudo ser peor para el espectáculo y la deportividad en el fútbol. Estos ultras del Barcelona rompieron una luna del autobús del Real Madrid cuando la expedición del equipo blanco llegó al Camp Nou. Tiraron piedras y botellas en un ambiente de máxima tensión que pasa todos los límites de la rivalidad.

Además, y como curiosidad y en algo que demuestra cómo son estos ultras, los radicales también apedrearon el autobús del Barcelona, ¡el de su propio equipo!, que llegó antes y, entre la humareda que había en el ambiente, se equivocaron y no reconocieron que era el autobús del Barça.