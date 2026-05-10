¿Por qué no juega Kylian Mbappé el Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

Kylian Mbappé no juega el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. El delantero francés no está ni en la alineación ni en la convocatoria de Álvaro Arbeloa para este encuentro de la 35ª jornada de Liga. Así, Mbappé no jugará ni un sólo minuto y ni siquiera ha viajado a Barcelona. El motivo está claro: Kylian está lesionado.

Mbappé lleva fuera los dos últimos encuentros, desde que sintió molestias físicas en el partido de Liga hace dos semanas ante el Betis en Sevilla. Al francés se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso y esas molestias sigue teniéndolas.

Así, Kylian Mbappé no está en este Clásico que se disputa en el Camp Nou después de tres años y en el que el Barcelona llega con la opción de ganar ya el título de Liga: si gana o empata ante el Real Madrid, será ya campeón tras este partido. Eso sí, si es el Real Madrid el que gana el duelo, la lucha por el título de Liga seguirá abierta.

Mbappé, cuestionado por la afición del Real Madrid por sus últimas decisiones en estas dos semanas, no ha viajado a Barcelona ya que ni ha entrado en la convocatoria. Por lo tanto, Arbeloa no puede contar con Kylian ni para el inicio del partido ni en cualquier momento del encuentro en el Camp Nou.

Barcelona – Real Madrid, el Clásico en el Camp Nou

El duelo, que se juega este domingo, 10 de mayo, desde las 21:00 horas, llega todavía con la Liga por decidir. El Barcelona saca 11 puntos al Real Madrid… cuando quedan 12 en juego. Es decir, los culés tienen prácticamente ganada la Liga, pero no la tienen cerrada. Si ganan o empatan, el Barcelona será ya campeón en este Clásico. Pero si gana el Real Madrid, todavía el conjunto blanco tendrá opciones en la lucha por el título.