El Real Madrid ultima el informe contra el arbitraje español para enviarlo a UEFA y FIFA

El Real Madrid está ultimando el informe que enviará en los próximos días tanto a la UEFA como a la FIFA sobre los arbitrajes que viene sufriendo en España durante los últimos años. Un documento en el que el club blanco expondrá de manera detallada las decisiones arbitrales que considera determinantes y que, desde Valdebebas, entienden que han condicionado varias competiciones, especialmente desde que estalló el caso Negreira. Florentino Pérez confirmó este martes en una rueda de prensa para la historia la información adelantada por OKDIARIO el pasado 17 de abril y fue especialmente contundente al abordar la situación.

«Hace tres años nos enteramos de un caso de corrupción como el caso Negreira. No hay precedentes en la historia del fútbol mundial. Es el mayor escándalo de la historia y un caso que no se ha resuelto y todavía colea. Es incomprensible que aún estemos viendo árbitros de aquella época en una competición como la Liga. Ha durado dos décadas pagando. Son los mismos árbitros y estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva por el bien del fútbol mundial el caso Negreira», aseguró el presidente del Real Madrid.

En el club blanco consideran que la situación es insostenible. El sentimiento dentro de la entidad es que el Real Madrid está siendo gravemente perjudicado jornada tras jornada y que el nivel del arbitraje español atraviesa uno de sus momentos más delicados tanto a nivel nacional como internacional.

«Nos hemos quedado en blanco, pero yo he estado no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions y 7 Ligas. Podía haber ganado 14 Ligas, pero las otras me las han robado. Cómo no voy a estar cabreado. Tengo que meterme con el tema Negreira porque es un caso de corrupción. El instructor dijo que era una corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada», aseguró Florentino muy enfadado ante los medios, mostrando el sentir del club.

El último ejemplo se vio en el Clásico, cuando Hernández Hernández y el VAR dejaron de pitar un codazo de Eric García a Jude Bellingham. Un sinsentido que el CTA, lejos de rectificar, ha confirmado que la acción está bien arbitrada. La sensación es que en el fútbol español se pueden dar codazos. O mejor, que sólo se pueden dar codazos dependiendo de quien los dé. Surrealista e indignante. Los ejemplos este curso de errores en su contra son muchos.

Sospecha en el arbitraje español

El informe que prepara el Real Madrid recoge todas estas situaciones con el objetivo de que UEFA y FIFA estudien lo que está ocurriendo en el fútbol español. En el club consideran que el sistema arbitral está completamente deteriorado y que los errores empiezan a ser demasiado recurrentes como para hablar únicamente de casualidad.

Además, dentro de la entidad blanca señalan otro dato significativo: la pérdida de peso del arbitraje español a nivel internacional. En el último Mundial de Clubes de la FIFA no hubo ningún árbitro español de campo representando a la Liga, mientras que en el próximo Mundial de Estados Unidos únicamente estará Alejandro Hernández Hernández, que también será cuarto árbitro en la final de la Europa League.

El Real Madrid mantiene actualmente una relación muy fluida tanto con UEFA como con FIFA y espera que ambas instituciones puedan arrojar algo de luz sobre una situación que consideran cada vez más preocupante. En Valdebebas tienen claro que el arbitraje español necesita cambios urgentes y entienden que los acontecimientos de los últimos años no hacen más que confirmarlo.