Florentino Pérez: «Sólo he ganado siete Ligas, pero podían ser 14 porque me las han robado»

Florentino Pérez no se ha mordido la lengua a la hora de hablar en la rueda de prensa. Ni siquiera sobre el caso Negreira. De hecho, el presidente del Real Madrid considera que podrían haber ganado más títulos de Liga si no llega a ser por los árbitros: «Sólo he ganado siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado».

«Nos hemos quedado en blanco y yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada», empezó diciendo el presidente del Real Madrid durante su comparecencia.

«No me puedo callar con eso. No quiero que me den besos todo el día, pero esta confabulación que hay entre unos de la SER, otros de la COPE… No, eso ya no», añadió Florentino Pérez. El caso Negreira es el mayor escándalo de la historia del fútbol. Este caso de corrupción arbitral sacudió al fútbol español, ya que el Barcelona pagó 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018 a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF.