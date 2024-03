Tienen un valor que no conocías: la función más útil de tus discos y DVD

La función más útil de tus discos y DVD quizás te acabe sorprendiendo ya que se trata de un elemento con el que quizás no contabas y se ha convertido en una forma de cambiar para siempre nuestra vida. Estamos ante un tipo de elementos que afectan a estos objetos antiguos.

Todo aquel nostálgico que los guarde en su poder, puede ganar una cantidad extra de dinero ya que dependiendo de los discos o los DVD quizás acaben adquiriendo un valor con el paso del tiempo. Tienen un valor que quizás no conocías.

La función más útil de tus discos y DVD

La tecnología avanza a gran velocidad y lo hace de tal forma que acabará marcando un antes y un después. Si viviste en los años 80 y 90, fuiste testigo de unos cambios que quizás te hayan dejado con la boca abierta, partiendo de la base de que se trataba de unos elementos que quizás no conozcas.

De los casetes de toda la vida, que servían para grabar música, podíamos escuchar la radio, pero también aprovechar cuando sonase nuestra canción favorita para grabarla y poderle escucharla en todo momento. Una gran novedad que se llevaba a cabo en unos reproductores enormes.

Eran muy grandes y eso quiere decir que en aquellos tiempos cuánto más grandes fueran mejor se escuchaban. Todos tenemos ese recuerdo de una radio con casetes que ocupaban todo un mueble. En aquellos tiempos el espacio no era un problema, para escuchar bien la radio, debía ser lo más grande posible.

Podíamos pasarnos horas escuchando nuestro programa de música favorito para ver llegar esas canciones que nos encantaban o directamente comprar el casete, disco o CD, para poder tener todas las melodías de nuestro artista favorito. Eran tiempos sin internet, cuando todo funcionaba más lento, pero también se disfrutaba del momento.

Llegó el CD o el DVD y con él los dispositivos se hicieron más pequeños. Los DVD prometían ser el futuro y acabaron desapareciendo a gran velocidad, algo que quizás nadie hubiera imaginado en esos momentos. Parecía ser el dispositivo más deseado y aplaudido de todos, al ser pequeño y de gran capacidad de almacenaje. Pero los nuevos tiempos dejaron atrás estos elementos y ahora forman parte de las reliquias del pasado. Siendo uno de los elementos que hoy en día puede cambiarlo todo.

El valor que no conocías de tus Discos y DVD

Hoy en día los discos y DVD forman parte del pasado, por lo que se han quedado en un cajón o en una caja de cartón, siendo un elemento que ya no se usa. No hay dispositivos actuales con este tipo de elementos. Ni los ordenadores que también se basaron en los CD inicialmente, dejando atrás el disquete, pero también las radios o las cadenas de música que tampoco incorporaban este elemento en su día a día. Pasaron a formar parte de un pasado muy reciente.

Durante los primeros años de este siglo XXI sí que habían dispositivos de CD o DVD, pero ya los discos eran más escasos. No obstante, el disco de vinilo es un elemento para nostálgicos que siempre ha estado presente, ya que supone el uso de un dispositivo que se ha convertido en un clásico que se ha seguido usando con el paso del tiempo.

Las nuevas tecnologías han dejado atrás otros sistemas, pero eso no significa que hoy en día debamos dejarlos de lado. Además de los amantes de los discos de vinilo, hay también los coleccionistas de los DVD o de los CD que siguen estando muy presentes, en busca de este tipo de elementos.

Aunque no todos tienen el mismo valor y hay que tener en cuenta si estamos o no, ante una edición especial, es importante tener sobre la mesa la posibilidad de vender estos elementos que quizás no tengan ningún valor estando como están. A la hora de conseguir aquello que realmente necesitas, nada mejor que mirar primero que tienes en casa y ver si puedes sacarle algo de partido.

No solo podrás reciclar aquello que no usas y que seguramente no vas a usar, ayudarás a un coleccionista a encontrar aquello que busca. Recuerda que todo vuelve y los amantes de lo antiguo quizás acabarán estando muy presentes. Por lo que no tires nada de nada, intenta aprovechar lo que tienes en casa y hacerlo de la mejor manera posible.

Este tipo de elementos son los que pueden acabar haciéndote ganar un extra casi sin saberlo. De la misma forma que las monedas antiguas o los muebles o dispositivos que tienen una edad, por ejemplo, los teléfonos móviles o las consolas acabarán teniendo un valor añadido. Será mejor que empieces a valorar lo que tienes quizás guardas un tesoro sin saberlo.