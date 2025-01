Sólo tienes un día para verla completamente gratis: fue ignorada por los Oscar y es una obra maestra

Hablar de reconocimiento en el séptimo arte supone tratar un tema habitualmente cargado de opiniones polarizadas. Entre otras cosas, porque a lo largo de casi los cien años de existencia de la Academia se han dado decisiones cuestionables, sobrevalorando ciertas producciones e ignorando por otro lado, historias magníficas que no terminaron gozando de esa popularidad inherente al recorrido triunfal de la alfombra roja. Por ello, nuestra recomendación de hoy es una película ninguneada por los Oscar y aclamada popularmente con el paso del tiempo por unos fans que no dudan en catalogarla como la obra maestra del pasado 2021: Licorice Pizza.

Con un presupuesto de 40 millones de dólares, la última aventura fílmica de Paul Thomas Anderson no consiguió concentrar a un amplio espectro de público en las salas. De hecho, su recaudación se quedó en 33 millones de dólares en el box office mundial, generando pérdidas económicas para su sello, la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). El buen desempeño autoral del realizador no debería sorprendernos. Admirado por la comunidad cinéfila de todo el mundo, Thomas Anderson es posiblemente uno de los pocos grandes cineastas nacidos en Estados Unidos que todavía siguen asombrando tanto a los académicos como a los espectadores. Sin embargo y a pesar de su nominación al Oscar a la mejor Película en la 94ª edición de los premios, Licorice Pizza se fue de vació, no sin dejar un espacio coyuntural clave que la terminaría catalogando de forma popular como una obra maestra de nuestro tiempo.

Este desarrollo narrativo en forma de coming of age crepuscular abraza el lado más clásico de una puesta en escena propia de otro tiempo. Como si el director hubiese conseguido realmente traer el cine de la prodigiosa década de los 70 hasta nuestros días. Pozos de ambición, Boogie Nights, Magnolia…parece mentira que en la actualidad Thomas Anderson no haya obtenido una ya más que merecida estatuilla por su brillante carrera. No será tampoco porque hayan faltado oportunidades, el autor ha estado en las quinielas para rozar la mayor distinción del celuloide hasta en tres ocasiones en el apartado de la mejor Dirección, dos en el caso del de Guion adaptado y otros tres en la categoría de mejor Guion original.

Cuatro años después de estrenar la fantástica El hilo invisible, Paul Thomas Anderson volvió a colocarse como uno de los mejores narradores audiovisuales de su generación. Gracias en buena parte, a las grandes interpretaciones de su reparto principal, comandado por dos debutantes fílmicos como Alana Haim y Cooper Hoffman. El segundo seguro que suena a los cinéfilos más avispados, ya que se trata del hijo del legendario actor fallecido en 2014, Philip Seymour Hoffman. El resto del elenco se completa con Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Ben Safdie, Joseph Cross, Skyler Gisondo y Mary Elizabeth Ellis.

¿De qué trata ‘Licorice Pizza’?

La sinopsis oficial de Licorice Pizza es la siguiente: «Cuenta la historia de Alana Kane y Gary Valentine, dos jóvenes que crecen y pasan sus días en el Valle de San Fernando de los años 70. A pesar de su diferencia de edad, juntos comienzan una amistad que terminará reflejando las desventuras típicas del primer amor en un futuro lleno de cambios y deseos».

¿Dónde podemos verla gratis?

Sin estar disponible con ninguna suscripción dentro del streaming, la única forma de ver completamente gratis Licorice Pizza es acudiendo a la plataforma de RTVE Play. El contenido de vídeo bajo demanda está disponible en la web de contenidos de la televisión pública española, pero sólo por tiempo limitado. Hoy es el último día para disfrutarla, ya que mañana día 5 de enero, abandonará el terminal.

Tras ello, la forma de poder verla por el momento se resume en el mercado físico o bajo alquiler en marcas como Rakuten TV +, Amazon y Apple TV +. Como alternativa, si la pagina de RTVE Play no funcionase por algún motivo, también es posible disfrutar de la cinta por la vía de Tivify, la plataforma que aglutina varios canales de la TDT. Eso sí, la permanencia de Licorice Pizza en Tivify está supeditada a su caducidad dentro del propio servicio público online de TVE.

Sin Oscar: una obra maestra de luz

Licorice Pizza no obtuvo la gloria en los Oscar 2022, pero sin entrar que no recibió siquiera un galardón, el tiempo la ha terminado colocando en el pedestal de obra maestra. Pues la comunidad cinéfila se acuerda bastante más de ella, que de la ganadora de aquella noche: CODA.

Con poco más de dos horas de duración, su presencia de forma gratuita en RTVE + representa una oportunidad singular para poder disfrutarla este fin de semana.