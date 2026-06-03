Los titulares que ha dejado Rossy de Palma en su entrevista en ‘El Hormiguero’

El pasado martes 2 de junio, tras la visita de Marta Sánchez, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero, en la que la protagonista fue Rossy de Palma. La actriz visitó a Pablo Motos para hablar de sus próximos proyectos, entre los que se encuentra el estreno de la película Día de Caza, un remake del exitoso filme La Caza de Carlos Saura, y cuyo estreno está previsto para el 3 de julio. Un proyecto verdaderamente sorprendente que promete no dejar indiferente a nadie, ni mucho menos. Durante su visita al programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3, estos son los titulares que nos ha dejado la mallorquina.

«Es una película oscura, de una época oscura que no queremos que vuelva»

Respecto a este largometraje, Rossy de Palma quiso compartir algún que otro detalle: «Es una idea muy interesante. A raíz de esta película, yo he propuesto que se hagan muchos remakes de películas conocidísimas hechas por hombres y que sean interpretadas por mujeres». Y añadió: «En este caso, es una película oscura, de una época oscura, que no queremos que vuelva. Se ve a estas mujeres tan rudas, pero también hay corrupciones, tramas… es muy interesante».

Por si fuera poco, la invitada de El Hormiguero desveló cómo fue la experiencia de grabar esta película en Extremadura en pleno agosto. «Muchísimo calor. Pero a veces el frío o el calor añaden riqueza, se sienten», comenzó explicando Rossy de Palma. Acto seguido, fue mucho más allá: «Queríamos madrugar para evitarlo, pero no amanecía antes… y cuando amanecía, ya venía el calor».

Fue entonces cuando Pablo Motos recordó que, además, su invitada llevaba una prótesis, aunque ella lo aclaró: «Sí, pero solo al final. Carmen se quedó con una frase mía porque a veces me enfadaba: ‘En el cine hay que tener la paciencia del santo Job’. La técnica siempre prima. Yo reivindico que todos los gremios son importantes. Si una sale mal maquillada, parece que no importa. Pero todo es importante”.

«Me gusta lo artístico y lo artesano»

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos recordó que Rossy de Palma asegura que no es actriz, sino ‘intérprete-artista’ Ella no dudó en explicar a qué se refería: «Toco muchos palos, no domino nada. Siempre estoy ocupadísima. Me gusta lo artístico y lo artesano. Respeto el trabajo del actor, pero yo no estudio ni memorizo. Hago el vacío, soy muy taoísta. Y el personaje viene y me posee. Luego hago gestos que en la vida no hago». Todo ello mientras confirmó que le fascinaba improvisar: «No saber qué va a pasar, como en la vida».

«No me gustan los artistas que se creen algo»

A la hora de hablar de compañeros a los que el presentador de El Hormiguero califica como ‘intensos’, la actriz tuvo algo claro: «No me gustan los artistas que se creen que son algo. Los artistas no somos el arte, somos el vehículo». Y lo explicó: «Hay influencias que llegan a muchos. Lo importante es ser honesto. El cine es una mentira para contar una verdad. La televisión, muchas veces, es una mentira para contar una mentira. Cuando fui a Tocata con Peor Imposible salí llorando. Todo era tan fake…»

«Yo no estaba para perder el tiempo»

A la hora de hablar de su juventud, Pablo Motos preguntó cómo hacía para vivir ‘sin un duro’, y ella lo recordó: «Con madurez. Madrid era peligrosísima. Yo no estaba para perder el tiempo. Tenía a mi familia en Mallorca. Mi madre me mandaba giros de una peseta. Viví la adolescencia de los 30 a los 33».

Respecto a su nariz: «Me preguntaba por qué me culpaban por algo que no elegí»

Si hay algo que la actriz ha dejado claro en infinidad de ocasiones es que, cuando decidió ver mucho más allá de su nariz, tuvo la oportunidad de ver cómo es la gente realmente: «Nunca fui victimista. Me preguntaba por qué me culpaban de algo que no elegí». Y añadió: «Eso me ayudó a comprender al ser humano».