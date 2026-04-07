La Diputación socialista de Badajoz enchufa al constructor del palacete de David Sánchez con un sueldo de 48.000 €

⁠La Diputación socialista de Badajoz enchufa a Luis Tirado Vasco, el constructor del palacete que compró David Sánchez en Elvas (Portugal), con 48.000 euros públicos. El hermano del presidente contrató a su empresa, Tiva Soluciones, para que reformase la propiedad que adquirió el músico a 15 minutos de Badajoz.

La Administración pacense ha vuelto a encontrar un cargo para uno de los protectores de David Sánchez en Badajoz. Si bien se premió a los dos testigos claves que declararán en su juicio, ahora han colocado como personal eventual al diputado socialista que le ayudó a reformar su casa.

Según consta en un anuncio oficial, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y fechado a 6 de abril, se ha nombrado a Luis Tirado Vasco para el puesto de asesoramiento de área como cargo eventual. Las retribuciones serán básicas según la relación de puestos de trabajo vigente y los incrementos fijados por las leyes de Presupuestos Generales del Estado.

El anuncio se hace desde el Área Funcional de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo y está firmado digitalmente por la presidenta Raquel del Puerto Carrasco.

Luis Tirado Vasco tiene toda la información sobre los trabajos que se han realizado en el palacete que compró David Sánchez y en el que ha tenido numerosos problemas porque es una construcción antigua. Ha tenido que arreglar las tuberías y reformar estancias que estaban prácticamente en ruinas.

Intentó ser senador

Luis Tirado fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz durante dos legislaturas consecutivas, entre 2015 y 2023. El partido intentó colocarle como senador por designación autonómica para ocupar la vacante que dejaba libre Guillermo Fernández Vara tras fallecer.

Lo pudo hacer sólo durante 74 minutos, puesto que el grupo parlamentario socialista tuvo que retirar su propuesta al no cumplir con los requisitos para ser senador. Los órganos de la Asamblea se dieron cuenta de ello cuando estaban tramitando su nombramiento.

Luis Tirado Vasco no pudo ser senador, ya que no ostentaba el acta de diputado de la Asamblea de Extremadura después de que la entonces presidenta, María Guardiola, disolviera la Cámara el pasado 27 de octubre para convocar las elecciones del próximo 21 de diciembre. La condición de diputado era requisito para ser senador autonómico, por lo que no pudieron colocarle.

El PSOE propuso, además, a Luis Tirado Vasco como vocal no judicial y, tras el intento fallido para que fuera al Senado, ahora se le ha contratado en la Diputación de Badajoz como personal eventual con una retribución superior a la de otros asesores.

Político y empresario

Luis Tirado Vasco es abogado y empresario con experiencia en el sector de la arquitectura y la construcción. A lo largo de su carrera ha mantenido un estrecho vínculo con el mundo asociativo empresarial. Ha formado parte de los órganos de dirección de la Asociación de Jóvenes Empresarios y de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo. Asimismo, ejerce como representante en la Confederación de Empresarios de la Provincia de Badajoz. Ha sido coordinador-portavoz de Política Empresarial y Emprendimiento en la Diputación de Badajoz.