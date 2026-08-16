La defensa de España ha de ser ya, en agosto, sin vacaciones

¿Cómo puede nadie irse de vacaciones con España invadida a través de Ceuta el 30 de Julio? ¿Cómo puede nadie irse de vacaciones con una ciudad española que sigue invadida en estos mismos momentos y desde hace 17 días? ¿Cómo puede nadie irse de vacaciones con la demanda de auxilio angustiada y a diario del presidente de la ciudad autónoma Vivas?

¿Cómo puede nadie irse de vacaciones escuchando testimonios diarios de desesperación y angustia de ciudadanos ceutíes? ¿Cómo puede nadie irse de irse de vacaciones comprobando con estupor las violaciones diarias en Ceuta?¿Cómo puede irse nadie de vacaciones teniendo que asistir a reyertas y tumultos a diario en Ceuta? ¿Cómo puede nadie irse de vacaciones con la libertad de los ceutíes cercenada? ¿Cómo puede irse nadie de vacaciones sabiendo que los ceutíes no pueden abrir sus comercios y empresas, ni ir a trabajar, ni a sus quehaceres normales? ¿Cómo puede nadie irse de vacaciones sabiendo que la Sanidad en Ceuta está colapsada, con un peligro de propagación de enfermedades y sus profesionales olvidados por el Gobierno? ¿Cómo puede nadie irse de vacaciones con una inseguridad absoluta en las calles? ¿Cómo puede nadie irse de vacaciones con un miedo permanente de los Ceutíes ante la invasión a Ceuta y sin ver ninguna solución práctica, y por cierto sin que nadie hable de 150 muertos? ¿Cómo es posible?

¿Cómo se puede ir nadie de vacaciones con compatriotas invadidos y desde hace más de 17 días también secuestrados en sus derechos básicos como españoles? ¿Cómo puede nadie irse de vacaciones con España invadida y una parte de los españoles encerrados en sus casas ante un secuestro absoluto de su voluntad y de su libertad y además rehenes de quien les ha invadido, pero también del Gobierno propio que lo ha permitido, no lo ha impedido y en este momento tras diecisiete días sigue igual?

¿Cómo es posible irse de vacaciones haciendo el paripé el presidente del Gobierno el 31 de julio, para irse de vacaciones al día siguiente y recomendarnos una lista musical para el verano y no contento con ello nos vuelve a recomendar hace unos días una lista de lectura veraniega? ¿Cómo es posible irse de vacaciones mandando a cuatro o cinco ministros esta semana para engañar diciendo que todo se está mejorando en Ceuta siendo absolutamente mentira y teniendo el presidente de la ciudad autónoma que decir tras la visita de cada ministro que la gravedad absoluta de la situación sigue?

¿Cómo es posible irse de vacaciones sin haber llamado a consultas a la embajadora de Marruecos y sin haber devuelto aún las 10.000 personas que siguen en Ceuta creando el mayor desorden y peligro imaginable para los ceutíes?

¿Cómo es posible escuchar del ministro marroquí de Justicia que España fomenta la inmigración ilegal, aceptando y regularizando inmigrantes, diciendo que ellos impiden la entrada y nosotros aceptamos a los inmigrantes, y encima piden que se les devuelva a todos sus niños pues no saben lo que les ocurre en España, habiendo recibido denuncias de violaciones y agresiones y desapariciones de algunos de ellos puesto que además se acerca el inicio del curso escolar y deben regresar a sus escuelas, y que al mismo tiempo diga que siguen aferrados a reclamar Ceuta y Melilla por ser sus tierras? ¿Cómo es posible que nuestro Gobierno no diga nada si bien ahora los ministros de Exteriores e Interior digan que «hasta la última persona que entró va a ser devuelta» y que «no hay sitio en España para aquellos que quieran entrar de forma irregular» pero todo esto después de haber mirado para otro lado con la invasión de 80.000 personas a España y a Europa por la frontera de Ceuta?

El Gobierno, con el traidor del presidente al frente, ha de ser juzgado de inmediato en los tribunales. Desde luego, ese juicio en la ciudadanía española está más que sentenciado desde hace tiempo, y sumando la invasión a España no quiero ni pensar el veredicto. Una prueba de ese veredicto es cómo se le ha recibido en Ceuta a un primer ministro europeo vestido de indecencia, así como a sus ministros vestidos de lo mismo.

Los españoles de a pie y de bien, de cualquier pensamiento, no nos hemos ido de vacaciones, ya que nuestros compatriotas ceutíes lo están pasando muy mal, y nadie se puede ir de vacaciones en esas circunstancias, absolutamente nadie. Es cuestión de mínima solidaridad, de mínimo respeto a nosotros mismos como españoles, de dignidad y de honor. Y también es, en estos gravísimos momentos, de responsabilidad y obligación plena denunciar con la mayor severidad a un presidente de Gobierno traidor e infame, cada uno desde su responsabilidad, dado que se ha saltado todas las normas imaginables y el mismo ha terminado con cualquier obediencia debida instituida.

Jamás una invasión a España admitida, sino alimentada, por acción u omisión podrá ser sancionada por el pueblo español, ni hoy, ni nunca, y de ahí la imperativa misión de defender Ceuta, Melilla y el resto de España, sin irse de vacaciones, en este mes de agosto y siempre. Y si ha de hacerse de forma extraordinaria y excepcional, se ha de hacer así y de inmediato. No existe interpretación posible.