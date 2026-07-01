Bielsa se despide de Uruguay matando: «Nunca hice tantas concesiones como con Valverde»

Uruguay ha puesto fin al culebrón. Tras el fracaso de caer en fase de grupos del Mundial, la selección albiceleste ha despedido a Marcelo Bielsa tras los malos resultados y la tensa relación con el vestuario. Un polvorín que estalló por los aires horas antes de enfrentarse a España y que ha acabado con el entrenador sin morderse la lengua a la hora de explicar cómo ha vivido los últimos días.

«Esta despedida es muy dolorosa. Me hice muchas ilusiones y al final ha terminado mal», comenzó antes de recalcar que nunca tuvo mal rollo con Fede Valverde: «Nunca tuve un problema con él. No hice jamás más concesiones con un jugador porque creo que las merece», declaró en la que fue su última rueda de prensa con Uruguay. Una etapa en la que tuvo que lidiar con decisiones difíciles como la transición de dejar fuera a leyendas del país como Cavani y Luis Suárez.

Sin embargo, las discrepancias con la nueva era de pesos pesados le hicieron mucho daño a su imagen. Eso se trasladó al campo, donde no lograron ganar ni un partido del Mundial ante selecciones asequibles como Arabia Saudí y Cabo Verde. Más de tres años donde no pudo devolver a Uruguay a ser una de las favoritas: «Siento que decepcionamos a los aficionados. Es un golpe muy grande y fue todo totalmente imprevisto. Es una caída difícil de soportar. No puedo justificar lo que hicimos. La gestión de los recursos con los que contaba no fue suficiente. Hicimos lo máximo todos. Tengo la convicción de que, si hubiera tomado caminos diferentes, no hubiera revertido los resultados que obtuvimos», explicó Bielsa.

También negó que tuviera mal rollo con la federación uruguaya: «El apoyo fue impecable, y la relación con el público la sentí cercana. Fue un apoyo antes del Mundial. No tengo ninguna situación por la que pueda reclamar por no haber tenido todo lo necesario para evitar los resultados», dijo.

Bielsa niega un motín de los jugadores

Horas antes de jugar contra España se filtró que algunos jugadores fueron al despacho de Bielsa para pedirle que reconsiderase su forma de plantear los partidos, llegando incluso a decirle cómo debían jugar. Un escándalo que él mismo negó: «Respecto a cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió. De haber sucedido, es algo que no hablaría bien de los jugadores, pero es algo que no sucedió».

«La observación del partido con España habla de que siempre jugamos de acuerdo a mis ideas. Siempre fueron las mismas. Sí hubo reuniones, muchas y durante mucho tiempo. Los jugadores me plantearon la idea de no entrenar separados en dos grupos. Ellos saben por qué yo prefiero entrenar así. Cuando me plantearon esa necesidad de entrenar todos juntos, es absurdo que yo insista en hacer algo que ellos no comparten», comentó Bielsa.

«Antes del partido ante España, los jugadores me circunscribieron las solicitudes de reducir la información aportada en las charlas y en la forma de entrenar. Como era importante y creo en lo que me dicen, si me hubiera negado, hubiera sido dividir», añadió.

También aclaró los rumores de que Muslera jugó con fiebre ante los de Luis de la Fuente: «El día previo, Muslera tuvo 38 de fiebre y yo, evidentemente, estaba informado. El día del partido no tenía fiebre y estaba listo para jugar. No tenía dolores ni fiebre. Estaba en condiciones absolutas. Lo mismo pasó con Fede Viñas, pero le dijo al médico que le dolía el cuerpo, pero que podía jugar. Opté por que no comenzara el partido», argumentó.

Por último, también explicó por qué quitó a Valverde contra España a falta de 40 minutos: «De ninguna manera considero que lo expuse. Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador, porque creo que las merece. Cuando empezaron las eliminatorias y le nombré cinco extremos izquierdos top a los que anuló como lateral en el Real Madrid. Le dije que igual le necesitaría como extremo y como volante, y recibí una respuesta ideal y de total disposición. Si existe un conflicto, yo lo ignoro, porque nunca tuve un problema con Valverde».