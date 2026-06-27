Bielsa se carga a Valverde: le cambia en el 56’ con Uruguay obligado a remontar para clasificarse

La relación tirante de la que se ha hablado en los últimos días entre Marcelo Bielsa y Fede Valverde quedó más que patente en el Uruguay-España. Con los charrúas eliminados momentáneamente y con la obligación de, como mínimo, empatar para llegar a dieciseisavos de final, el técnico le quitó en el minuto 56.

El jugador del Real Madrid se marchó incrédulo y sprintando por el campo. Al llegar a la banda, ni miró a su seleccionador, confirmando todos los rumores de que no se soportan. Además, las cámaras le captaron tapándose la boca con la camiseta para decirle algo a un miembro del banquillo.

Fede Valverde no compartía las tácticas de Marcelo Bielsa y no ha ocultado su oposición frontal a ellas en este Mundial. El resultado es que a la hora de la verdad, el futbolista del Real Madrid fue sacrificado. Además, su protagonismo en la selección ha sido muy limitado al no dar ni la arenga de antes del partido, responsabilidad que recayó en Betancur.

El uruguayo completó con esta expulsión una temporada horrible en la que ha vivido múltiples incidentes. Primero fue con Xabi Alonso en el Real Madrid y su negativa a jugar como lateral derecho en algunos partidos para finalmente ser uno de los que propició la salida del tolosarra.

Meses más tarde, el uruguayo también sería el protagonista de un incidente en el vestuario con Aurelien Tchouaméni que terminó con una multa histórica para ambos jugadores. Ahora Fede Valverde, quien podría perder su brazalete de capitán de su selección, vuelve a estar en la picota.