Desvelan el castigo de la Asociación Uruguaya a su selección por el ridículo en el Mundial

La estrepitosa eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 ya tiene consecuencias. La selección uruguaya, bicampeona del mundo, no ha sido capaz de ganar ninguno de los tres partidos de la fase de grupos y se despidió del torneo por la puerta de atrás con una dantesca actuación ante España en la que lo único reseñable es que a golpe de agresiones impidió a los españoles realizar su juego.

Uruguay perdió por 0-1 con el gol de Álex Baena en los últimos minutos de la primera parte con ayuda del portero Muslera, sustituido al descanso por petición propia según Marcelo Bielsa, y dijo adiós a su segundo Mundial consecutivo en fase de grupos tras el de Qatar 2022. No pasó del empate frente a Arabia Saudí ni Cabo Verde y contra España fue derrotada por la mínima.

Además de sus pobres recursos tácticos, Uruguay quedó señalada a ojos del mundo del fútbol por su manera de frenar a la selección española. Patadas, manotazos, agarrones… agresiones de todo tipo que conllevaron dos lesionados en España, Yeremy Pino y Nico Williams, y la merecida y tardía expulsión de Agustín Canobbio.

Así todo, gracias al periodista uruguayo Martín Charquero, este sábado, horas después del encuentro en el estadio de Guadalajara, hemos podido conocer el castigo que la Asociación Uruguaya de Fútbol ha impuesto a su selección. En lugar de regresar al país sudamericano en un chárter con la expedición al completo, cada miembro de la plantilla y del cuerpo técnico ha sido obligado a adquirir un vuelo comercial para poder volver.

Castigo aéreo a Uruguay

Aunque no es un castigo ni mucho menos hiriente en lo económico ni lo personal, no deja de ser una reprimenda y un golpe de realidad para un grupo de jugadores acostumbrados, como la mayoría en la élite, a viajar siempre en óptimas condiciones. Los uruguayos deberán hacer colas en el aeropuerto como cualquier ciudadano y tomar un vuelo regular para regresar a Uruguay tras despedirse del Mundial en fase de grupos.