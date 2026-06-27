Uruguay presume de su cacería contra España: publica una agresión de Canobbio a Cucurella

Pasan las horas y Uruguay, lejos de pedir perdón públicamente por su descarada cacería contra España en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026, presume de la misma. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial en las redes sociales, donde la selección uruguaya ha publicado orgullosa una de sus agresiones a los españoles.

Se trata de un manotazo de Agustín Canobbio a Marc Cucurella. El extremo del Fluminense fue uno de los protagonistas del choque, para mal, por sus constantes acciones violentas. Finalmente, Ismail Elfath le expulsó en el descuento por una falta criminal sobre Pau Cubarsí con los tacos de delante. No le quedó otra.

Apenas un día después, la cuenta oficial de la celeste, eliminada estrepitosamente por segundo Mundial consecutivo en fase de grupos tras el de Qatar 2022, presume de uno de los manotazos de Canobbio. En el caso de la imagen publicada por Uruguay, es Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid, quien sufrió ese manotazo y la agresión que ni se amonestó.

España y una cacería con víctimas

En el vestuario español hay una enorme indignación por la dureza con la que jugó Uruguay y, sobre todo, por la actuación del árbitro estadounidense, al que consideran el principal responsable de que el encuentro terminara convirtiéndose en una auténtica batalla. Yeremy Pino y Nico Williams terminaron lesionados por culpa de los sudamericanos.

En la selección entienden que el colegiado perdió el control del partido desde los primeros minutos. Permitió entradas muy duras, dejó seguir acciones que debieron ser castigadas y nunca logró frenar la intensidad de Uruguay, que llevó el encuentro al límite del reglamento.

El resultado fue un choque de enorme desgaste físico en el que España tuvo que olvidarse por momentos de su fútbol para sobrevivir a una guerra de duelos, interrupciones y faltas constantes. Al menos, pudo ganar 0-1 con el gol de Álex Baena en los últimos minutos de la primera parte y pasó como primera a dieciseisavos.