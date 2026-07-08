Aldama declara en secreto ante el juez de la financiación ilegal del PSOE por el sobre que le entregó Delcy

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este miércoles en secreto ante el juez Ismael Moreno, instructor de la pieza separada del caso Koldo que investiga en una pieza reservada la presunta financiación ilegal del PSOE, en una comparecencia centrada en el sobre con documentos de la petrolera venezolana PDVSA que el propio Aldama aportó hace cuatro meses y que contendría información supuestamente relacionada con la caja B de Ferraz.

La declaración, que se ha producido este 8 de julio en la Audiencia Nacional, ha durado algo más de una hora, según han confirmado fuentes jurídicas conocedoras de la causa. A Aldama le ha asistido su abogado de confianza, José Antonio Choclán.

El testimonio de Aldama se ha centrado en el contenido de un sobre que el empresario entregó voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional hace cuatro meses.

Según el entorno del empresario, la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó el sobre en mano. En su interior había presuntamente bonos de petróleo de Venezuela canjeables por dinero en el mercado energético, cuya venta iba a ir teóricamente destinada a financiar al PSOE.

Aldama se refirió por primera vez al contenido de ese sobre el pasado 29 de enero, en su declaración ante el juez que instruye el conocido caso hidrocarburos, también en la Audiencia Nacional. El propio empresario explicó entonces, como investigado, que la información de ese sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos.

Tras conocer el testimonio de Aldama, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido del sobre, y el conseguidor emplazó al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese extremo.

El juez Ismael Moreno instruye esta pieza secreta desde hace meses, en el marco de una investigación más amplia sobre los pagos en metálico que habría realizado el PSOE para reembolsar gastos anticipados por parte de la formación. Ahora, tal como ha avanzado El Confidencial y ha confirmado OKDIARIO, el juez ha dado un paso clave con esa declaración.

Fue precisamente el magistrado quien pidió a Aldama que hiciera entrega del sobre, después de que este anunciara públicamente su existencia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había revelado con anterioridad, en uno de sus informes, que Aldama dejó en custodia de un socio suyo, Luis Alberto Escolano, «documentación sensible» relativa a la petrolera venezolana.

Los investigadores señalaron entonces que en una fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se apreciaba, en la parte inferior del sobre, un sellado que, según indicaron, «corresponde a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela» y que «indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020».

Ese dato, de confirmarse, situaría el origen de la documentación años antes de que estallara el caso Koldo, lo que añade una capa de misterio sobre el verdadero propósito con el que aquel sobre llegó a manos del empresario.

Un frente entre varios

La comparecencia de este miércoles se suma a una batería de frentes judiciales que Aldama ha ido acumulando en los últimos meses, no solo como testigo, sino también como parte demandada.

La propia Delcy Rodríguez ha solicitado en los últimos días un acto de conciliación con el empresario para que se retracte de presuntas injurias, y ha amenazado con querellarse contra él si no lo hace. Un juzgado ha fijado ese acto para el próximo 16 de julio a las 10.00 horas, un trámite al que ninguna de las dos partes está obligada a acudir en persona, ya que basta con la presencia de sus representantes legales.

Aldama, condenado en el caso mascarillas a cuatro años y medio de prisión —pena de la que se ha librado de cumplir en la cárcel por su colaboración con la justicia—, se ha convertido en los últimos meses en una figura recurrente en distintos procedimientos que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE, desde la trama que investiga a la ex militante Leire Díez hasta la demanda civil que le ha interpuesto el ministro Félix Bolaños por presuntamente acusarle de intentar comprar su silencio.

La pieza secreta que instruye el juez Moreno sigue, por ahora, avanzando lejos del foco público, con un sobre de bonos petroleros venezolanos como hilo conductor de una trama que, cuatro meses después de su revelación, todavía no ha desvelado todos sus secretos. Si la caja B de Ferraz tiene, en efecto, acento caraqueño, es algo que solo el sumario podrá terminar de confirmar próximamente.