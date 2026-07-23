Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde repostar más barato hoy jueves, en las principales ciudades andaluzas
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El jueves llega marcado de nuevo por las altas temperaturas pero seguro que son muchos los que aprovechan sus vacaciones para salir e ir a la playa, o tal vez lo tengan que coger para ir a trabajar. Si vives en Andalucía, las variaciones de precios en el combustible pueden ser marcadas entre gasolineras y más cuando se llena el depósito, de modo que si quieres saber dónde repostar, te dejamos cuál es el precio de la gasolina hoy 23 de julio y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- E.S. Vistalegre. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1.469 €/l.
- SUMALCA – ASTIGI. Écija. A-4, km 450. Precio: 1.529 €/l.
- San Teodomiro. Carmona. Carretera SE-122, km 0,65. Precio: 1.549 €/l.
- SAJARDINES. Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar la Mayor-Benacazón, km 3. Precio: 1.599 €/l.
- SHELL. Los Palacios y Villafranca. Av. Parque Norte. Precio: 1.619 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.619 €/l.
- SHELL. Estepa. A-92, km 113,7. Precio: 1.629 €/l.
- GALP. Dos Hermanas (Quinto). Autovía Sevilla-Utrera, km 2,5. Precio: 1.649 €/l.
- SHELL. Martín de la Jara. Polígono Industrial Las Majadas. Precio: 1.659 €/l.
- SHELL. La Roda de Andalucía. A-92, km 123. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.649 €/l.
- SUMALCA – ASTIGI. Écija. A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l.
- CEPSA. Cazalla de la Sierra. A-432, km 45,5. Precio: 1.739 €/l.
- SHELL. Los Palacios y Villafranca. Av. Parque Norte. Precio: 1.759 €/l.
- SHELL. Martín de la Jara. Polígono Industrial Las Majadas. Precio: 1.769 €/l.
- CEPSA. Dos Hermanas. Av. de Andalucía, 230. Precio: 1.785 €/l.
- BP. Sevilla. Carretera N-IV Madrid-Cádiz, km 531,5. Precio: 1.809 €/l.
- SHELL. La Roda de Andalucía. A-92, km 123. Precio: 1.819 €/l.
- SAJARDINES. Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar la Mayor-Benacazón, km 3. Precio: 1.829 €/l.
- REPSOL. Gerena. C/ Puente sin Baranda. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1.549 €/l.
- SUMALCA – ASTIGI. Écija. A-4, km 450. Precio: 1.539 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.639 €/l.
- San Teodomiro. Carmona. Carretera SE-122, km 0,65. Precio: 1.659 €/l.
- SAJARDINES. Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar la Mayor-Benacazón, km 3. Precio: 1.659 €/l.
- SHELL. Martín de la Jara. Polígono Industrial Las Majadas. Precio: 1.679 €/l.
- SHELL. Los Palacios y Villafranca. Av. Parque Norte. Precio: 1.699 €/l.
- SHELL. Estepa. A-92, km 113,7. Precio: 1.759 €/l.
- SHELL. La Roda de Andalucía. A-92, km 123. Precio: 1.759 €/l.
- GALP. Dos Hermanas (Quinto). Autovía Sevilla-Utrera, km 2,5. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- BALLENOIL. Jerez de la Frontera. Av. Europa. Precio: 1.559 €/l.
- DP. Vejer de la Frontera. C/ Santo Tomás de Villanueva, 4. Precio: 1.639 €/l.
- CARREFOUR. La Línea de la Concepción. Av. de la Colonia, 9. Precio: 1.659 €/l.
- CARREFOUR. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.669 €/l.
- CARREFOUR. Jerez de la Frontera. N-IV, km 641 (Puerta del Sur). Precio: 1.669 €/l.
- CARREFOUR. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1.689 €/l.
- CARREFOUR. Algeciras. Carretera Cádiz-Málaga, km 106,25 (C.C. Eroski). Precio: 1.699 €/l.
- GALP. Barbate. Carretera CA-393, km 95,7. Precio: 1.704 €/l.
- SHELL. Jerez de la Frontera. A-4, km 628,5. Precio: 1.729 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este, Glorieta Barriada Nueva. Precio: 1.729 €/l.
Gasolina 98
- CARREFOUR. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1.799 €/l.
- CARREFOUR. Arcos de la Frontera. Carretera N-342, km 26,8. Precio: 1.799 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este, Glorieta Barriada Nueva. Precio: 1.829 €/l.
- CARREFOUR. La Línea de la Concepción. Av. de la Colonia, 9. Precio: 1.829 €/l.
- CARREFOUR. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.849 €/l.
- CARREFOUR. Jerez de la Frontera. N-IV, km 641 (Puerta del Sur). Precio: 1.849 €/l.
- SHELL. Jerez de la Frontera. A-4, km 628,5. Precio: 1.869 €/l.
- REPSOL. El Puerto de Santa María. Carretera A-2001, km 5. Precio: 1.869 €/l.
- CARREFOUR. Algeciras. Carretera Cádiz-Málaga, km 106,25 (C.C. Eroski). Precio: 1.879 €/l.
- BP Sanlúcar Avenida. Sanlúcar de Barrameda. Av. Quinto Centenario. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- BALLENOIL. Jerez de la Frontera. Av. Europa. Precio: 1.535 €/l.
- DP. Vejer de la Frontera. C/ Santo Tomás de Villanueva, 4. Precio: 1.629 €/l.
- CARREFOUR. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.669 €/l.
- CARREFOUR. Jerez de la Frontera. N-IV, km 641 (Puerta del Sur). Precio: 1.669 €/l.
- CARREFOUR. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1.679 €/l.
- CARREFOUR. La Línea de la Concepción. Av. de la Colonia, 9. Precio: 1.699 €/l.
- CARREFOUR. Algeciras. Carretera Cádiz-Málaga, km 106,25 (C.C. Eroski). Precio: 1.729 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este, Glorieta Barriada Nueva. Precio: 1.739 €/l.
- GALP. Barbate. Carretera CA-393, km 95,7. Precio: 1.774 €/l.
- SHELL. Jerez de la Frontera. A-4, km 628,5. Precio: 1.779 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1.428 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.445 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. C/ Corralón, 11. Precio: 1.474 €/l.
- BALLENOIL. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. C/ Santo Tomás, Urb. La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.498 €/l.
- BALLENOIL. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. C/ Pacharán, 25. Precio: 1.498 €/l.
- EROSKI. Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I. Precio: 1.499 €/l.
- BALLENOIL. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.499 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Av. Tívoli, 19. Precio: 1.508 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. C/ Ejidillo, 25. Precio: 1.508 €/l.
- Área 117 Dir. Málaga. Humilladero. A-92, km 138,2. Precio: 1.509 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. C/ Aluminio. Precio: 1.630 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.679 €/l.
- AGLA. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.695 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- COLOSO. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1.709 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C/ Angustias, 1. Precio: 1.719 €/l.
- AGLA. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- Gueroil. Cajiz. A-7, km 264,5. Precio: 1.729 €/l.
- AGLA. Fuente de Piedra. A-92, km 132. Precio: 1.735 €/l.
Diésel
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.495 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1.518 €/l.
- BALLENOIL. Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1.529 €/l.
- EROSKI. Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I. Precio: 1.539 €/l.
- BALLENOIL. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.539 €/l.
- Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1.542 €/l.
- TROPS. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche. Precio: 1.544 €/l.
- AGLA – Hnos. Martín. Sierra de Yeguas. C/ Cruz, 67. Precio: 1.549 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. C/ Corralón, 11. Precio: 1.552 €/l.
- AGLA. Villanueva de Algaidas. Av. del Olivar, 9. Precio: 1.555 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.449 €/l.
- ENERPLUS. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.499 €/l.
- Santiago. Fuente Palmera. Carretera Fuente Palmera-La Ventilla (L-120), km 0,5. Precio: 1.549 €/l.
- FC GO. Cabra. Carretera A-343, km 10,7. Precio: 1.569 €/l.
- PETROSOL. Puente Genil. C/ La Rambla. Precio: 1.579 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. La Guijarrosa. Carretera Aldea Quintana-Puente Genil, km 10,1. Precio: 1.589 €/l.
- E.S. M.ª Auxiliadora. Posadas. Carretera Palma del Río, km 32. Precio: 1.589 €/l.
- Q8. El Arrecife. N-IV, km 428. Precio: 1.599 €/l.
- ENI. Córdoba. N-432 Badajoz-Granada, km 239,5. Precio: 1.645 €/l.
- REPSOL. Hornachuelos. Carretera Córdoba-Palma del Río, km 40. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- ENERPLUS. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Q8. El Arrecife. N-IV, km 428. Precio: 1.699 €/l.
- SHELL. La Rambla. Ronda de la Rambla. Precio: 1.739 €/l.
- SHELL. Baena. Av. San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.749 €/l.
- CARREFOUR. Lucena. Polígono Los Polvillares, Parcela 1. Precio: 1.759 €/l.
- REPSOL. Córdoba. C/ Artesanos, 8. Precio: 1.825 €/l.
- REPSOL. Almodóvar del Río. Carretera C-431, km 21. Precio: 1.829 €/l.
- REPSOL. Alcolea. N-IV, km 384,8. Precio: 1.839 €/l.
- BP Las Tres Provincias. Valenzuela y Llanadas. Carretera A-333, km 53,4. Precio: 1.974 €/l.
Diésel
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.549 €/l.
- ENERPLUS. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.589 €/l.
- E.S. M.ª Auxiliadora. Posadas. Carretera Palma del Río, km 32. Precio: 1.619 €/l.
- FC GO. Cabra. Carretera A-343, km 10,7. Precio: 1.639 €/l.
- PETROSOL. Puente Genil. C/ La Rambla. Precio: 1.649 €/l.
- Santiago. Fuente Palmera. Carretera Fuente Palmera-La Ventilla (L-120), km 0,5. Precio: 1.669 €/l.
- ENI. Córdoba. N-432 Badajoz-Granada, km 239,5. Precio: 1.729 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. La Guijarrosa. Carretera Aldea Quintana-Puente Genil, km 10,1. Precio: 1.749 €/l.
- Q8. El Arrecife. N-IV, km 428. Precio: 1.769 €/l.
- REPSOL. Hornachuelos. Carretera Córdoba-Palma del Río, km 40. Precio: 1.789 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- ALCAMPO. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.469 €/l.
- BS ENERGY. Baza. Carretera de Benamaurel. Precio: 1.509 €/l.
- MINIOIL OTURA. Otura. Carretera Otura-Dílar. Precio: 1.539 €/l.
- SHELL. Atarfe. N-432 Badajoz-Granada, km 431. Precio: 1.575 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.595 €/l.
- MC. Alomartes. Carretera Íllora, km 7. Precio: 1.599 €/l.
- REPSOL. Albuñán. Carretera Guadix-Jerez del Marquesado, km 6. Precio: 1.649 €/l.
- GALP. Huétor Tájar. A-92, km 200,2. Precio: 1.669 €/l.
- E.S. San José. Galera. Carretera Huéscar A-330, km 21. Precio: 1.689 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Carretera del Aeropuerto, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
Gasolina 98
- ALCAMPO. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- GALP. Huétor Tájar. A-92, km 200,2. Precio: 1.789 €/l.
- BP E.S. Alpujarra. Órgiva. Carretera Comarcal 333, km 16,145. Precio: 1.809 €/l.
- BP Ogiplata. Ogíjares. Carretera de Granada, km 2,8. Precio: 1.819 €/l.
- REPSOL. La Calahorra. N-324, km 238,1. Precio: 1.819 €/l.
- REPSOL. Salobreña. Av. Mediterráneo, 29. Precio: 1.825 €/l.
- E.S. San José. Galera. Carretera Huéscar A-330, km 21. Precio: 1.829 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Carretera del Aeropuerto, km 0,5. Precio: 2.006 €/l.
Diésel
- ALCAMPO. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.519 €/l.
- BS ENERGY. Baza. Carretera de Benamaurel. Precio: 1.549 €/l.
- MINIOIL OTURA. Otura. Carretera Otura-Dílar. Precio: 1.589 €/l.
- SHELL. Atarfe. N-432 Badajoz-Granada, km 431. Precio: 1.599 €/l.
- MC. Alomartes. Carretera Íllora, km 7. Precio: 1.599 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.665 €/l.
- E.S. San José. Galera. Carretera Huéscar A-330, km 21. Precio: 1.719 €/l.
- REPSOL. Albuñán. Carretera Guadix-Jerez del Marquesado, km 6. Precio: 1.725 €/l.
- GALP. Huétor Tájar. A-92, km 200,2. Precio: 1.759 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Carretera del Aeropuerto, km 0,5. Precio: 1.831 €/l.
Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde podemos repostar en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer tu propia consulta puedes entrar en el Geoportal y consultar por tipo de combustible y también para otras ciudades o municipios viendo resultados no sólo como lista, sino también en forma de mapa como este que ves a continuación de Málaga.