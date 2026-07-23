AEMET: Andalucía se presenta con sol y nubes, posibilidad de tormentas y vientos moderados

Cielos poco nubosos o despejados marcan la jornada en el conjunto del territorio andaluz el 23 de julio de 2026. Sin embargo, se prevén intervalos de nubes bajas en la costa de Almería, mientras que en el nordeste, la nubosidad puede traer tormentas, algunas con granizo y fuertes rachas de viento. Las temperaturas mínimas podrían descender ligeramente, mientras que las máximas subirán en la vertiente mediterránea, especialmente en su extremo oriental. Los vientos serán mayormente flojos, variando a moderados por la tarde.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 23 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente al amanecer, presentando un espléndido lienzo azul sin nubes que invitará a los sevillanos a disfrutar de una jornada radiante. Desde primera hora, las temperaturas empezarán a elevarse, alcanzando los 22 grados en un ambiente que, aunque se sentirá un poco húmedo, no amenaza con precipitaciones. El viento, suave, soplará a unos 5 km/h, haciendo que la sensación térmica se mantenga cerca de los 21 grados.

Ya por la tarde, el sol se sentirá como un cálido abrazo y las temperaturas ascenderán hasta los 38 grados, pero la combinación de humedad será un recordatorio de que el ambiente puede tornarse algo pesado. Con la puesta de sol cerca de las 21:39, Sevilla disfrutará de unas largas horas de luz para pasear, ya que durante la tarde-noche el cielo seguirá siendo un aliado perfecto, sin asomo de lluvia.

CÃ³rdoba: cielo nublado con lluvias y viento

Córdoba despierta envuelta en un suave manto de nubes que anticipa un día de contrastes. La suave brisa de la mañana, aunque refrescante, ya deja entrever la llegada de un viento más fuerte que podría transformar la atmósfera durante las horas siguientes. A medida que el sol asciende, el cielo pasará de un gris tenue a un espectáculo de nubes, llevando consigo la promesa de temperaturas que rondarán entre los 22 y 40 grados.

La mañana promete ser tranquila, pero hacia la tarde, se prevén lluvias que podrían convertirse en un fenómeno notable, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 60 km/h. Con una sensación térmica que podría alcanzar los 42 grados y una humedad relativamente elevada, es recomendable que los paseantes no olviden llevar un paraguas y mantenerse hidratados, ya que la inestabilidad del tiempo puede poner a prueba la serenidad del día.

En Huelva, cielo despejado y ambiente tranquilo

La jornada presenta un tiempo estable con un cielo mayormente despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados, generando una sensación térmica agradable. Aunque se percibe un leve viento, no se esperan lluvias, lo que favorece un ambiente tranquilo.

El día se perfila como ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de las terrazas o realizar actividades al aire libre. Aprovechar esta oportunidad puede ser una excelente manera de relajarse y disfrutar del buen tiempo.

Agradable día para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

La jornada amanece en Cádiz con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 22°C que invita a disfrutar del aire libre. A lo largo de la mañana, el mercurio ascenderá suavemente alcanzando los 24°C, mientras que la humedad se mantendrá en niveles altos, lo que generará una sensación térmica de hasta 34°C. Aunque el viento soplará moderado desde el oeste a 15 km/h, no se espera lluvia, lo que promete un día agradable para pasear por la ciudad.

Por la tarde, las nubes darán paso a períodos más soleados, manteniendo temperaturas en torno a los 27°C. Con el viento aumentando en intensidad, se registrarán ráfagas de hasta 40 km/h, así que será prudente fijarse en los accesorios sueltos. La puesta del sol ocurrirá a las 21:38, brindando casi 14 horas de luz en esta cálida y húmeda jornada gaditana.

JaÃ©n: cielos despejados y calor intenso

La mañana en Jaén se despierta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar del aire libre. A medida que avanza el día, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 40 grados, invitando a los jiennenses a aprovechar al máximo la luz solar. Es recomendable llevar ropa ligera y un buen sombrero, ya que el sol será intenso. Al caer la tarde, el viento fresco ayudará a refrescar el ambiente, haciendo de esta jornada una experiencia agradable.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen una suave brisa y un cielo despejado que invita a disfrutar del día. La temperatura mínima ronda los 24°C, pero a medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará su punto máximo en 38°C, creando un notable contraste.

Con la tarde llega un aumento de la humedad, que podría generar algunas rachas de viento de hasta 39 km/h. Si bien no se prevén lluvias, el ambiente caluroso sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más intensas de calor.

Granada: cielos nublados con lluvias posibles

La mañana en Granada se presenta tranquila, con cielos parcialmente nublados y temperaturas frescas que rondan los 26 grados. Un ligero aire de 20 km/h aporta un toque de frescura, aunque la humedad comienza a aumentar, haciendo que la sensación térmica se sienta más cálida.

A medida que avanza el día, el tiempo cambiará y en la tarde noche la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 55%. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir y una chaqueta ligera podría ser útil para las temperaturas que descenderán a unos agradables 25 grados.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde calurosa

Las primeras horas traen un cielo despejado, ideal para disfrutar de la mañana, que se presenta fresca con una mínima de 24°C. A medida que el día avanza, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 34°C por la tarde, bajo un sol radiante, pero no se descartan ráfagas de viento que soplarán del sur a 20 km/h.

Sin embargo, al caer la tarde, podrían registrarse algunas precipitaciones ligeras, con una probabilidad del 15%. Es aconsejable llevar un paraguas si planeas salir más tarde y disfrutar del ocaso, que será a las 21:23, en medio de un ambiente variable y cálido.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET