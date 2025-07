La reflexión de Makelele sobre Mbappé: «El PSG también habría ganado la Champions si se hubiera quedado»

Kylian Mbappé se enfrentará este miércoles a su pasado. Y es que el delantero del Real Madrid jugará las semifinales del Mundial de Clubes ante su ex equipo, el PSG de Luis Enrique. Sin duda este partido será la gran final anticipada del nuevo torneo de la FIFA que se disputa en Estados Unidos.

Este encuentro será muy especial para el internacional galo, pues volverá a reencontrarse con su ex equipo y sus ex compañeros. Se trata de la primera vez que Mbappé se vea cara a cara con el club parisino después de que las relaciones entre el jugador y el PSG se pusieran muy complicadas cuando el delantero anunció que no renovaría y acabó fichando gratis por el Madrid más tarde.

Hay un futbolista que conoce a la perfección cómo funcionan tanto Real Madrid como PSG al haber militado en ambos durante su etapa como jugador. Se trata de Claude Makelele, quien estuvo tres años en Chamartín y otros tres en París. El ex internacional francés atendió a los medios para mostrar su opinión sobre si realmente a los de Luis Enrique les benefició la marcha de Kylian.

«Si Mbappé se hubiera quedado, el PSG también habría ganado la Champions. Al Madrid no se le puede decir que no y por eso él se terminó marchando al Madrid», afirmó Makelele en la previa de la semifinal del Mundial de Clubes. «El PSG ha hecho una gran temporada. Fue el mejor en la Champions y mereció el título. Ahora sigue jugando bien, pero ojo con el Madrid porque a un solo partido es capaz de todo», agregó el ex mediocentro.

Sobre Xabi Alonso, Makelele aseguró que el técnico del Madrid ahora «está mejor y que poco a poco se verán cosas, pero la labor de un entrenador no es ni de uno, ni de dos, ni de tres meses, es de uno o dos años. Es el momento de dejarle trabajar, de que pueda hacer las cosas y poco a poco se irá viendo la mejoría o por lo menos lo que él quiere para su equipo. Ya sabemos cómo es el Madrid y lo complicado que es veces tener ese tiempo».