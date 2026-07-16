La predicción de Trent con Mourinho en el Real Madrid: «Nos hará ganar trofeos»

Trent Alexander-Arnold ha concedido una entrevista a los canales oficiales del Real Madrid tras los primeros días de pretemporada a las órdenes de José Mourinho. El lateral inglés se ha rendido a la figura del entrenador portugués y ha asegurado éxitos con el ex del Benfica a los mandos en una temporada que se presenta como ilusionante para el conjunto blanco. También ha dejado claro que le ha venido bien el descanso para comenzar el año en una buena condición física tras sus problemas en el pasado.

Trent Alexander-Arnold ha tenido que ver el Mundial 2026 desde casa después de que Tuchel le dejara fuera de la lista en una decisión incomprensible. Finalmente, el lateral del Real Madrid se quedó sin campeonato del mundo y tuvo que ver por televisión cómo Inglaterra era remontada por Argentina después de que el entrenador alemán ordenara echar atrás el equipo, que acabó pereciendo en los últimos minutos de un partido que deja al cuadro inglés fuera del Mundial.

Mientras tanto, Trent se está entrenando en Valdebebas desde el día 1 de la pretemporada en esta primera semana de julio. «Todo bien. Hace calor y hay mucha intensidad. Estamos en pretemporada y es lo que esperábamos. Son muchas sesiones duras, muchas dobles sesiones, así que hasta ahora ha sido intenso», dijo. «En verano tienes un par de semanas de descanso y luego un par de semanas volviendo a correr y recuperando la forma. Ahora, en la pretemporada, tienes que volver en forma. Así que estaba listo y con muchas ganas de volver», afirmó a los medios del club.

Trent se rinde a Mourinho

Tren también ha hablado sobre la figura de un José Mourinho que ya está exhibiendo el aura que le caracteriza en sus primeros días en la Ciudad Real Madrid. «Siempre he admirado al entrenador. He jugado contra él un par de veces y es un placer trabajar con él y con su equipo. Es intenso», apuntó a la vez que dejó claro que: «Los principios y el nivel de exigencia son muy altos, así que estoy deseando ver que, cuanto más nos conozcamos, más aprendemos y más puede enseñarnos. Y todos estamos dispuestos y ansiosos por aprender y mejorar».

«Estoy seguro de que nos enseñará muchas cosas y nos hará ganar trofeos este año», predijo Trent sobre una temporada en la que el Real Madrid intentará volver a tocar metal después de dos años en blanco. Primero, tendrán que afrontar una pretemporada exigente antes del estreno en Liga el próximo sábado 22 de agosto en Cornellá ante el Espanyol.

«Se trata de ponernos en forma, comprender los principios y cómo quiere el entrenador que juguemos. Entender cómo vamos a configurarnos y a presentarnos esta temporada. Y, simplemente, ponernos en forma y volver a la acción y recuperar el ritmo del fútbol. Yo he estado mucho tiempo sin jugar, así que está bien estar por fin de vuelta y sentar unas buenas bases para una temporada exitosa», cerró ante los canales oficiales del club.