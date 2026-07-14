Mourinho machaca al Real Madrid en el segundo día de pretemporada: máscaras y tests de resistencia

Segundo día de pretemporada en Valdebebas y José Mourinho ha decidido sacar las tradicionales máscaras de hipoxia. Son un clásico de cada año en la pretemporada del Real Madrid cuando Pintus está al frente. El preparador físico italiano continúa ligado al primer equipo por petición expresa del técnico portugués. Y este martes decidió medir la resistencia física de cada uno de sus jugadores.

La sesión matinal ha sido exclusivamente física con Pintus. Mourinho quiere a sus futbolistas a pleno rendimiento desde el comienzo de la Liga. Por eso, el Real Madrid ha realizado sesión de máscaras, tests de resistencia, etc. Los técnicos han recopilado datos sobre el físico de sus jugadores en el primer día de doble sesión.

Todavía sin los internacionales, Mourinho trabaja en Valdebebas para preparar el comienzo de Liga. El Real Madrid ya sabe que su primer partido será el 22 de agosto contra el Espanyol en Cornellá, correspondiente a la segunda jornada del campeonato nacional. Los blancos comenzarán más tarde al contar con varios internacionales en las semifinales del Mundial. Por eso, la Liga ha aplazado su partido de la primera jornada ante la Real Sociedad al 26 de agosto.

El segundo capítulo de Mou ya está en marcha

La segunda etapa de Mourinho arrancó este lunes en Valdebebas, con exámenes médicos por la mañana y entrenamiento por la tarde. El luso apenas puede contar con jugadores del primer equipo, ya que los mundialistas todavía no se han incorporado ni tampoco los que están aún en competición.

Pero el técnico ya ha empezado a mostrar su plan para la pretemporada con las dobles sesiones. Este martes por la mañana han trabajado físico y por la tarde se ejercitarán con el balón.