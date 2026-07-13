Mourinho se estrena con una intensa sesión en Valdebebas

José Mourinho ha dirigido este lunes por la tarde en Valdebebas su primera sesión al frente del Real Madrid en su segunda etapa como entrenador madridista. La pretemporada blanca ya ha comenzado y lo ha hecho con una intensa sesión que arrancó en el gimnasio y que también tuvo mucho contacto con balón sobre el césped.

No tuvo nada especial esta primera sesión de tarde de la pretemporada del Real Madrid. Más allá de que fue el primer día de José Mourinho sobre el verde en su segunda etapa en Chamartín. Mañana martes, el equipo tendrá una doble sesión con entrenamientos a las 10:00 y a las 17:00 horas.

Una docena de jugadores de la cantera trabajaron en la sesión de este lunes junto a los jugadores del primer equipo. Completaron exigentes series de posesiones frente a presión y diversos ejercicios de posesión con finalización en porterías pequeñas. Finalmente, disputaron varios partidos en un campo de reducidas dimensiones.

Lunin, Trent, Carreras, Huijsen, Asencio, Camavinga, Gonzalo y Mastantuono son los jugadores del primer equipo que han estado a las órdenes de José Mourinho en el primer entrenamiento de pretemporada. Militão, Mendy y Rodrygo continúan con sus procesos de recuperación.