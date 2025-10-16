El vídeo del PP mofándose del 047: «Si quiere que Sánchez construya las viviendas prometidas, pulse 1»

El Partido Popular ha colgado un vídeo en sus redes sociales mofándose del teléfono 047 creado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para «informar sobre el acceso a vivienda».

El vídeo imita a los típicos contestadores automáticos que las empresas utilizan para mantener en espera a los clientes. Al otro lado de la línea atiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que suenan las diferentes opciones que da el 047. «Si quiere que Sánchez construya las viviendas prometidas, pulse 1». «Si le ha entrado un okupa y la ley protege más al intruso que a usted, pulse 2». «Si busca un alquiler que no se lleve todo su sueldo, pulse 3».

Para terminar el vídeo, el PP vuelve a burlarse de cómo Pedro Sánchez no ha cumplido nada de lo que ha garantizado en cuanto a la vivienda se refiere: «Si tiene otro problema, por favor, manténgase a la espera. Como con todo lo prometido. Llegará, algún día», concluye.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicó que el 047 se debe al artículo 47 de la Constitución. «Hemos realizado ya esta petición formal al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para la asignación de ese número 047 y la propuesta será elevada para su aprobación al Consejo de Ministros» indicó este miércoles durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Parece no darse cuenta de que no se trata de ensalzar un derecho, sino de garantizarlo.

Según ha indicado la titular de Vivienda, los distintos sectores y agentes sociales manifestaron al Gobierno que «no había información suficiente» y que, en ocasiones, la que era accesible incluía un contenido sesgado que «perjudica» a la ciudadanía en materia de vivienda.

Yolanda Díaz tilda de «burla» el 047

Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tildó de «burla» el teléfono 047 tras su anuncio. A ojos del miembro de la coalición de la también titular de Trabajo, se trata de «una auténtica burla que el Ministerio ponga a disposición de la ciudadanía un número para consultas con el drama que viven multitud de personas en nuestro país como consecuencia de los elevados precios del alquiler». «El problema de la vivienda no es la falta de información, sino el acaparamiento de vivienda en unas pocas manos», subrayan fuentes de Sumar.