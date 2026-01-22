Promotores de una rave ilegal en Palma provocan a la Policía anunciando un nuevo cartel con dj’s famosos

El grupo secreto de Whatsapp que organiza fiestas ilegales por Mallorca y que está en el punto de mira de la Policía Local de Palma ha vuelto a la carga anunciando nuevas ‘raves’ con carteles donde figuran Dj’s conocidos de la isla. «La música no duerme… y nosotros tampoco. Este domingo, desde las 6AM, nos sumergimos en un viaje de música electrónica en un entorno único», aseguran de manera desafiante desde este grupo denominado The Blue House.

OKBALEARES ha podido conocer que los promotores de estas fiestas han creado una página web donde obligan a la gente a registrarse si quieren asistir a las fiestas y así llevar un recuento de los asistentes con sus datos personales. «De esta forma podemos seguir creciendo y compartir un espacio para disfrutar juntos», indican.

Según ha podido saber este periódico, durante estas fiestas clandestinas a las que se puede acceder por un precio de 20 euros la entrada se venden sustancias estupefacientes y se utilizan vehículos particulares para trasladar a los clientes a precios más bajos que el transporte público. Estos llamados taxis amigo operan sin licencia, sin controles y, en algunos casos, sin seguro obligatorio ni condiciones mínimas de seguridad.

Para las próximas fiestas que han anunciado figuran en los carteles Dj’s de mucho nombre en la isla de Mallorca como Óscar Mula o Gerard García, lo que evidencia la apariencia legal que pretenden conseguir los promotores de esas ‘raves.

Varios vecinos de la zona han contactado con OKBALEARES y han manifestado su malestar por la celebración de estas fiestas organizadas por The Blue House. «No vamos a parar hasta que nos dejen tranquilos», aseguran. También indican que los promotores de estas ‘raves’ cuentan con personas de RRPPP (relaciones públicas) que les promocionan las fiestas en sus redes sociales.

Los responsables de The Blue House son plenamente conscientes de la presión policial aunque han decidido retomar la actividad. «Ya está todo bajo control. Habrá que esperar a que se calmen las aguas. O sea que este sábado no podremos hacer nada. La próxima apertura ya estará todo en regla. Ya no molestarán más», escriben por el grupo de Whatsapp.

La última fiesta que celebraron fue desmantelada por la Policía Local de Palma el pasado 11 de enero y tuvo lugar en una finca ubicada en la carretera de Sóller. El organizador era un dominicano de 28 años que se negó ante los policías a finalizar el after.